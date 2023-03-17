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【生科股】雲頂新耀高開半成　旗下治療複雜性腹腔內感染新藥獲批中國上市

股市 09:28 2023/03/17

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【生科股】雲頂新耀治療複雜性腹腔內感染新藥　獲批中國上市

雲頂新耀 （01952） 宣佈，中國國家藥品監督管理局（NMPA）已批准Xerava（依拉環素）在中國用於治療成人患者複雜性腹腔內感染（c IAI）的新藥上市申請（NDA）。

雲頂新耀高開5.5%，報19.66元。

公司指，Xerava目前已在美國、歐盟、英國、 新加坡及香港獲准用於治療c IAI，目前在台灣用於治療c IAI的藥品上市許可申請正在審理中。

c IAI是一種院內或社區獲得性感染，由空腔臟器延伸到腹膜腔形成的腹膜炎或者膿腫的感染疾病。c IAI包括腹腔膿腫、胃或腸穿孔、腹膜炎、闌尾炎、膽囊炎、憩室炎等。

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編輯：姚卓然

港股 生物科技 生物科技股 雲頂新耀—B（01952） 治療
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