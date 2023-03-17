【生科股】雲頂新耀高開半成　旗下治療複雜性腹腔內感染新藥獲批中國上市

▲ 【生科股】雲頂新耀治療複雜性腹腔內感染新藥 獲批中國上市

雲頂新耀 （01952） 宣佈，中國國家藥品監督管理局（NMPA）已批准Xerava（依拉環素）在中國用於治療成人患者複雜性腹腔內感染（c IAI）的新藥上市申請（NDA）。

雲頂新耀高開5.5%，報19.66元。

公司指，Xerava目前已在美國、歐盟、英國、 新加坡及香港獲准用於治療c IAI，目前在台灣用於治療c IAI的藥品上市許可申請正在審理中。

c IAI是一種院內或社區獲得性感染，由空腔臟器延伸到腹膜腔形成的腹膜炎或者膿腫的感染疾病。c IAI包括腹腔膿腫、胃或腸穿孔、腹膜炎、闌尾炎、膽囊炎、憩室炎等。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

相關文章：

【新冠疫苗】雲頂新耀抽升一成 日前浙江mRNA產業化基地啟動

【生科股】雲頂新耀：mRNA狂犬病疫苗已進入臨床前概念驗證階段

【生科股】康方生物逆市彈5% 去年虧損收窄至12.6億元人幣 產品市場銷售額大增4.2倍

編輯：姚卓然