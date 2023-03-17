【SVB】滙豐英國CEO拆解收購玄機：「兩三天買一間銀行我都不信」

▲ 【SVB】滙豐英國CEO：拆解收購玄機 「兩三天買一間銀行我都不信」

HSBC匯豐 （00005） 周一以1英鎊接手矽谷銀行英國子企（SVB UK），但交易被部分分析員批評沒有明顯協同效應。滙豐行政總裁祈耀年等滙豐高層齊於社交平台為交易解話，滙豐英國行政總裁Ian Stuart亦還原當日事發經過，他指，雖然過程倉卒，但形容「這是一個絕好的機會（It's a wonderful opportunity）」。

Ian Stuart在外媒訪問指，自己上周五如常處理日常事務。「如果有人對我說我們要在兩至三天內收購另一間銀行，我不會相信。」

美國矽谷銀行被美國監管機構接管後，英倫銀行亦宣布SVB UK納入破產程序。

Ian Stuart形容，上周六早上醒後更看到英倫銀行的聲明，不久便英國監管機構聯絡滙豐，要求提供協助。到了周日早些時候，集團訪問了數據庫，並用了約5個小時進行盡職調查，直至當日下午6時，而且，他指，一整天有多場會議，並與監管機構進行密切對話。

他透露，直到周一凌晨才下決定收購，並承認花5個小時進行盡職調查並不多，但集團注重「是否存在黑洞？不，我們看不到」。他認為，這次交易將有助集團的戰略計劃加快兩至三年。

【SVB】滙豐反駁收購SVB英國沒有協同效應 廖宜建：為滙豐帶來優質客戶

【大行報告｜HSBC】滙豐挫半成、擬向SVB英國注資20億英鎊 摩通：未見明顯協同效應、交易僅「為國家服務」

記者：袁諾曦