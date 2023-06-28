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【新股IPO】本地網媒母企新傳企劃通過上市聆訊　楊受成持7成股權、早年曾售予恒大

新股IPO 13:27 2023/06/28

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【新股IPO】新傳企業已通過聆訊　楊受成持七成股權　英皇融資為保薦人

本地傳媒《新假期》、《GOtrip》等母企新傳企劃於周二（27日）通過上市聆訊，英皇融資及力高企業融資為新傳企劃聯席保薦人。據文件披露顯示，英皇國際 （00163） 主要股東楊受成於上市前控制新傳企劃約70%股權。

新傳企劃核心資產與早年上市的新傳媒集團接近，楊受成於2014年向中國恒大 （03333） 以9.5億元市值出售新傳媒，上市公司先後易名為恒大健康和恒大汽車 （00708）

楊受成於2015年、2017年兩次從恒大集團收購新傳媒資產，兩次交易代價分別為1030萬元和6300萬元。

據新傳企劃聆訊後文件，目前公司有9個媒體品牌，包括「新假期」、「東方新地」、「經濟一週」、「新Monday」、More、GOtrip、Sunday Kiss親子童盟、SSwagger及Madame Figaro。

公司於2022年收入按年跌2%至2.4億元，95%來自數碼廣告，年度溢利按年增19.3%至3943萬元。

集團預期集資額將作收購合併；推出廣告投放、個人智慧消費及電商解決方案等三個平台，擴展以提高其數據收集及分析能力；建設內部媒體內容管理平台的第三方賣方資本開支；償還銀行借款以及一般企業營運用途。

新傳企劃2021年亦曾遞表，【下一頁】

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記者：宋佩恩

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