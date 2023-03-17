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【FRC】美第一共和銀行披露過去1周靠借儲局錢高息渡日　11大行聯手300億美元存錢4個月解困

股市 06:16 2023/03/17

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【FRC】美第一共和銀行披露過去1周靠借儲局錢高息渡日　11大行聯手300億美元存錢4個月

美國私人銀行及財富管理公司美國第一共和銀行（First Republic Bank，FRC）陷入財困，股價曾急跌36.5%，低見19.8美元，自上周四SVB矽谷銀行危機爆發以來，第一共和銀行股價累跌80%。美國大型銀行聯手救駕，刺激股價收市倒升10%，收報34.27美元。美國第一共和銀行宣布，將於3月16日（周四）獲得300億美元存款，資金來自美國銀行、花旗集團、摩根大通、富國銀行、高盛、摩根士丹利、紐約梅隆銀行、PNC 銀行、道富銀行、Truist 和美國銀行。

第一共和銀行披露過去1個星期經營的慘況，由於缺乏資金，銀行由3月10至15日，以4.75厘隔夜拆息，從聯儲局借入200億至1090億美元。並從3月9日以來，銀行亦有從聯邦住房貸款銀行以5.09厘借入100億美元。另外，自3月8至15日，存款仍然穩定，每日存款流失量已大大放緩。

銀行指，截至3月15日，未計最近獲得大型銀行的存款，現金頭寸為 340 億美元，11家大型銀行存入資金，初始期限為120日，以市場價格計算利率，惟未有披露數字。

聲明指，美國最大型銀行的支援，反映對第一共和銀行的支持，以及銀行有能力繼續為客戶及社區提供堅定不移的卓越服務。

第一共和銀行創始人 Jim Herbert 和CEO Mike Roffler 對大型銀行支持表示感謝，他們集體支持加強了銀行的流動性狀況，反映了業務的持續質量，並且是對第一共和國和整個美國銀行體系投入信任的一票，此外，他們對同事、客戶和社區在此期間的持續大力支持表示感謝。

銀行將專注於減少借款，並評估未來資產負債表的構成和規模。銀行專注復甦期間，董事會決定禁止派發股息。

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【SIVB】第一共和銀行FRC據報考慮包括出售在內的各種選項

【大行評級】標普將美國第一共和銀行降評至BB+

記者：譚志偉

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