【美國救市】第一共和銀行FRC獲11大行聯手300億美元助脫險　盤前股價仍吐一成

▲ 【美國救市】第一共和銀行FRC獲11大行聯手300億美元助脫險

一個月內美國3家中小銀行垮台，美國政府和大型銀行不再任由中小銀行出事，最新爆發信心危機的美國第一共和銀行（First Republic Bank，美：FRC），獲11家美資銀行聯手提供最多300億美元存款支援，以穩定市場對該區域性銀行的信心。FRC周四股價一度跌37%，但大行出手支援後，FRC全日股價倒升10%，收報34.7美元。

不過，市場信心依然薄弱，FRC周五盤前跌幅仍近10%。自上周四SVB矽谷銀行危機爆發以來，FRC股價累跌80%。

支援FRC的銀行包括：美國銀行、花旗集團、摩根大通、富國銀行、高盛、摩根士丹利、紐約梅隆銀行、PNC 銀行、道富銀行、Truist和合眾銀行Bancorp 。

FRC披露過去一周靠聯儲局、聯邦住房貸款銀行借款度日

FRC最新披露過去一周經營慘況，由於缺乏資金，該行由3月10至15日，以4.75厘隔夜拆息，從聯儲局借入200億至1090億美元。從3月9日以來，FRC亦有從聯邦住房貸款銀行以5.09厘借入100億美元。

FRC指，截至3月15日，未計最近獲得大型銀行的存款，現金頭寸為340億美元，11家大型銀行存入資金，初始期限為120日，以市場價格計算利率，惟未有披露數字。

FRC創始人 Jim Herbert 和CEO Mike Roffler感謝大型銀行支持，認為美國最大型銀行的支援，反映同業對FRC支持和信任，以及該行有能力繼續為客戶及社區提供堅定不移的卓越服務。

銀行將專注於減少借款，並評估未來資產負債表的構成和規模。銀行專注復甦期間，董事會決定禁止派發股息。

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記者：譚志偉