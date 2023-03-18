【美國救市】第一共和銀行FRC傳批股集資　股價再瀉3成　市場憂資金缺口

▲ 【美國救市】第一共和銀行FRC傳出批新股集資 股價再瀉3成

美國一個月內3家中小銀行垮台，政府和大型銀行不再任由中小銀行出事，最新爆發信心危機的美國第一共和銀行（First Republic Bank，美：FRC），獲11家美資銀行聯手提供最多300億美元存款支援，存款期120天，以穩定市場對該區域性銀行的信心。FRC周四股價一度跌37%，但大行出手支援後，FRC全日股價倒升10%，收報34.7美元。

不過，市場信心依然薄弱，因為市傳再傳出FRC獲得300億美元支持之際，同日再洽談批股集資，市場憂慮資金缺口，FRC周五最多再跌34.9%，低見22.3美元，並以接近全日低位收市，收報23.03美元，跌32.8%。

自上周四SVB矽谷銀行危機爆發以來，FRC股價累跌80%。

存款支援FRC的11家巨型銀行包括：美國銀行、花旗集團、摩根大通、富國銀行、高盛、摩根士丹利、紐約梅隆銀行、PNC 銀行、道富銀行、Truist和合眾銀行Bancorp 。

華盛頓大學法學院名譽教授Arthur Wilmarth分析指，11家大型銀行的300億美元新增存款，只能預防潛在儲戶擠兌，但沒有向該行增加任何新股本。

隨着120天存期開始倒數，FRC亦需急切解決新資金問題。《華爾街日報》報道，FRC研究發售新股，FRC在全個星期都與顧問合作，希望找到買家，並有可能全盤出售。報道指，直到上周前，FRC仍被視為理想的收購目標，因龐大的富裕客戶名單可以幫助推動資產管理業務，不過，在銀行危機後，或已令買家卻步。FRC拒絕置評。

報道續指，客戶一直都存提款。因為矽谷銀行問題令憂慮擴散，存戶擔心資金不安全，已將賬戶轉移到規模更大、更穩定的銀行。

FRC披露過去一周靠聯儲局、聯邦住房貸款銀行借款度日

FRC最新披露過去一周經營慘況，由於缺乏資金，該行由3月10至15日，以4.75厘隔夜拆息，從聯儲局借入200億至1090億美元。從3月9日以來，FRC亦有從聯邦住房貸款銀行以5.09厘借入100億美元。

FRC指，截至3月15日，未計最近獲得大型銀行的存款，現金頭寸為340億美元，11家大型銀行存入資金，初始期限為120日，以市場價格計算利率，惟未有披露數字。

FRC創始人 Jim Herbert 和CEO Mike Roffler感謝大型銀行支持，認為美國最大型銀行的支援，反映同業對FRC支持和信任，以及該行有能力繼續為客戶及社區提供堅定不移的卓越服務。

銀行將專注於減少借款，並評估未來資產負債表的構成和規模。銀行專注復甦期間，董事會決定禁止派發股息。

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記者：譚志偉