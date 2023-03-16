▲ 【業績｜醫藥股】康哲藥業去年多賺8%至32.6億人幣 3款創新產品即將獲批中國上市

康哲藥業 （00867） 公布2022年業績，去年營業額91.50億元，按年增長9.8%；純利32.59億元，按年增8.0%；每股賺1.3281元；派末期息0.2414元，按年增6.4%；全年股息派0.5344元；按年增8.8%。

康哲藥業稱，去年管線新增4款創新產品，其中1款為已於中國和部分東南亞市場上市的創新醫療器械，截至去年底，康哲藥業擁有30款創新產品， 覆蓋心腦血管、中樞神經、消化、眼科、皮膚醫美等。

康哲藥業提到，3款創新產品處於中國上市申請技術審評中；1款創新產品的橋接試驗取得積極結果；2款創新產品的橋接試驗完成首例受試者給藥；1款創新產品已於香港獲批上市。

去年康哲藥業研發開支約7.31億元，按年跌1.2%，與營業額比率為8.0%，其中資本開支下降 3.1%至6.05億元。

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編輯：李哲毅