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【業績｜酒店】美麗華酒店全年基礎溢利增24%　末期息增至29仙

股市 07:14 2023/03/17

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【業績｜酒店】美麗華酒店全年基礎溢利增24%　末期息增至29仙　股息率逾4厘

美麗華酒店 （00071） 公布截止去年12月底止全年業績，溢利升45.5%至4.8億元，基礎溢利增23.6%至5.23億元；集團收入升10.8%至13.82億元；末期息增11.5%至0.29元，全年派0.5元，現價股息率約4.3厘。

酒店及服務式公寓業務去年收入增11.2%至3.18億元，期內入住率增加至28%；EBITDA盈利增2.9倍至1800萬元。集團指出，收入減增加受惠第四季起港府撤銷出入境限制，帶動行業營商環境改善。

收租業務收入8億元，按年跌1.8%，EBITDA6.77億元，按年跌2.9%。餐飲業務收入1.73億元，增30.1%，其中第三季及第四季收入分別按季增8%及42%，EBITDA虧損收窄82%至190萬元。旅遊業務收入按年9100萬元，EBITDA虧損按年收窄42.7%至1300萬元。

集團認為去年防疫相關措施放寬，將不穩定因素消除，集團將保持審慎、正面、積極態度應對，並持續物色投資機遇。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

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