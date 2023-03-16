【ChatGPT版Office】Microsoft 365 Copilot登場　PowerPoint、講稿、分析圖表全部交由AI做

▲ 微軟（Microsoft）在香港時間今（16日）晚上11時舉行線上發布會，公布Microsoft 365與AI全面結合推出的「Copilot」新功能。

ChatGPT等生成式人工智能（AI）工具掀起熱潮，外界關注科技大企如何將ChatGPT等的強勁功能結合在現有服務，進一步發揮AI威力。微軟（Microsoft）最新發布將Microsoft 365與AI全面結合的「Copilot」新功能，從今之後用戶可以透過文字向365一系列應用下指令，它能夠自動基於輸入的內容生成符合風格的PowerPoint投影片、講稿與分析圖表，亦可以根據具體指令將作品內容作出修改調整。Microsoft強調，Copilot能夠大幅節省時間，高度運用應用工具的所有功能，提高生產力。

在Microsoft舉行的線上直播會上，Microsoft 365 Copilot幾乎每一款應用都加入了相關的功能與支援工具，但大致上的功能方向包括：

1. 能夠向AI下達指令，由AI生成所需的文件檔案

能夠向AI下達指令，由AI生成所需的文件檔案 2. 可向AI輸入另一個文件檔案，AI會自動撮要重點，用於生成、編輯文件

可向AI輸入另一個文件檔案，AI會自動撮要重點，用於生成、編輯文件 3. AI能夠依據具體指令，再修改所生成出來的文件

Microsoft稱，現時已有20個商業客戶一起測試365 Copilot，計劃在未來數個月擴大存取權限，並將分享IT管理員控制的詳細資訊，幫助部署該技術。定價及其他細節將在未來數個月內公布。

制作分析圖表、PowerPoint投影片等操作例子：

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以PowerPoint為例，今後用戶可以依據一個特定的主題，例如「環境可持續產品」，要求製作投影片。Copilot能夠在短時間內便製作出10頁依據這主題的內容製作出具合理內容次序、連同圖表與相片，甚至用色與設計亦符合主題的展示投影片。

自動製作新產品投影片都得

其後，用戶可按照需求指令加插其他內容、刪減太多字的頁面，製作投影動畫等。應用在商業場景上，PowerPoint甚至能根據公司的產品資料與客戶過去訂單等數據，自動製作出對該客戶介紹新產品的投影片。

Word生成演辭、企劃書 自選風格＋修改語氣

Word的創作功能亦變得非常強大。在發布會上，Microsoft以「女兒的畢業派對感言」為題材作展示，同樣只要下達指令，便能夠生成出一篇符合用戶身份的演辭，然後用戶可以逐一就語氣、話題等方面修改講稿內容，由以輕鬆風格重寫、抑或想要加入一個兒時點滴的段落，都可瞬間完成。至於在商業場景下，無論是企劃書、抑或公司介紹等各種題材，都能以AI撰文。

另外值得一提的是，Copilot可以讓用戶基於一份文件生成一個PowerPoint投影片，亦可基於投影片內容撰寫文章，在商業場景下這種轉換相信可為用戶省掉不少時間。

代分析Excel數據 免去人手操作運算

至於Excel，用戶如果輸入一個數據表，可以直接向Copilot要求代為分析數據，AI便會製作相關統計結果與圖表。用戶甚至可以要求AI進一步分析數據所顯示的趨勢，基本上可免去人手操作運算的步驟。此外，包括Teams與Outlook等，都加入了AI支援功能，會議撮要與撰寫電郵等都可以由AI代勞。

據Microsoft解釋，Copilot是基於365應用、ChatGPT的語言庫與Microsoft Graph的用戶數據資料三者互動，從而將文件內容生成。在發布會上，Microsof多次強調，用戶不能夠直接取用AI所生成的文件，它有可能含錯誤與不適當的內容。但人類用戶向來只會使用極少部分的應用功能，而Copilot卻能讓很多用戶自己不會運用的功能逐一解放，用戶只需清楚自己的目標，透過指揮AI工具能夠更快捷地完成工作。

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記者：周俊霖

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