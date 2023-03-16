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【業績｜金融股】新鴻基公司去年轉蝕15.4億　維持派末期息14仙、周息率8.4厘

股市 22:25 2023/03/16

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【業績｜金融股】新鴻基公司去年轉蝕15.4億　維持派末期息14仙

新鴻基公司 （00086） 公布去年業績，期內總收益41.54億元，按年跌6.4%；虧損約15.35億元，2021年則賺28.14億元；每股蝕78.2仙。新鴻基公司解釋，由於投資管理分項產生按市值計價虧損，拖累業績表現。新鴻基公司宣布，維持派末期息14仙，但未有再派4仙特別息，全年派26仙，按年少13%。

新鴻基公司績前收報3.08元，以此推算，周息率8.4厘。

金融信貸業務方面，新鴻基公司去年消費金融（亞洲聯合財務）貢獻除稅前溢利11.97億元，按年少28.1%，消費金融業務的收入及資產質量總體穩定，按揭貸款（新鴻基信貸）則貢獻除稅前溢利1.22億元，創歷史新高，將繼續審慎進行放貸，以應對香港樓價下行的持續壓力及不斷上升的融資成本；而私募融資業務錄得稅前虧損4470萬元。

另外，新鴻基公司去年投資管理業務除稅前虧損為24.04億元，主要是下半年對過高估值進行大量撇減所致，另類投資及房地產錄未兌現虧損18.66億元。

新鴻基公司預計，香港及內地接近全面放寬，有助改善融資業務前景，而投資管理及基金管理 方面，自 11 月以來機遇增加，且該勢頭將延續至新的一年。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

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編輯：李哲毅

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