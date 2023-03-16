AXA研究：僅20%香港受訪者認為自己「心靈豐盛」 低於平均水平24% 全球邊個國家心靈最豐盛?

近年香港企業面對人才流失的問題，對大部份僱主而言，挽留人才是一大挑戰，原來員工的心理健康對留住他們，有密切的關係。AXA安盛周四（16日）公佈其年度「AXA 安盛心理健康研究 2023」結果，對全球的心理健康狀況作出了評估。

AXA 安盛進行此年度研究目的，是於全球各地量度大眾心理健康狀況，識辨出大家在心理健康方面的問題以及提供改善現況的方法。研究顯示香港人的心理健康狀況輕微改善，有 20%的受訪者表示自己「心靈豐盛」，雖然比2022年的17%增加三個百分點，但較國際平均水平24%，仍有明顯的距離，至於泰國是最心靈豐盛的國家，有37%受訪者表示自己現時處於「心靈豐盛」。



【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

值得留意的，是研究顯示七成受訪者為在職人士，但只有 17%認為自己在職場上是心靈豐盛。同時，香港人普遍需要長時間工作並面對沉重工作壓力，當中只有 53%受訪者表示對其工作量有自主權，此外，37%表示能夠在工作和生活之間取得平衡，這反映香港人在職場上的心理健康狀況有顯著改善空間。



在 2,336 名香港的受訪者中，有 72%於過去 12 個月曾感到中度至極度嚴重的壓力，當中大部份（61%）選擇自行處理或不處理壓力症狀，只有 39%的受訪者有尋求專業或其他協助。而根據調查，當中只有 38%的受訪者表示其情況得到良好管理，反映香港人在壓力管理方面仍有改善空間。



AXA 安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示：「新冠疫情喚醒了我們，不但要保持健康體魄，而且還要關注自己的精神健康。隨着我們逐步適應後疫情的生活，重建和加強心理健康、全面照顧身心靈的需要至關重要。 」



研究顯示，感到心靈豐盛的僱員中，有逾 80%表明在短期內無意離開現在的工作崗位，甚至完全沒有離職意欲，這足以印證心理健康、工作效率及員工留任明顯存在密切的關係。AXA指，僱主有需要促進香港職場心理健康的重要因素，以有效支援在職人士，可從以下6大方向推動：

【大型招聘】數碼港3月底辦招聘博覽 提供逾1500大型企業科技公司職位 智慧生活範疇職位空缺最多，詳見【下一頁】

1.為僱員提供心理健康支援

僱主在推動員工心理健康方面擔當獨特的角色。僱員任職於有提供心理健康支援的公司，工作效率會更高倍。



2.採用混合工作模式

43%的受訪者認為不論在家抑或在辦公室工作，其工作效率並無差異。與完全在辦公室工作的僱員 (17%) 相比，如果僱員採用混合工作模式，有 24%心靈更豐盛。僱主在工作地點上提供彈性安排可以令僱員產生歸屬感及包容感。



3. 加強員工在工作量上的自主權

僱員對工作量有足夠的自主權，其感到心靈豐盛的比率會由 4%提高至 26%。



4.配對工作及員工技能

若僱員的工作技能與其工作要求匹配，他們感到心靈豐盛的可能性會由 3%提高至 26%。





《iMoney》讀者理財調查結果揭曉 港股成增持目標 大家投資前最關注邊個因素? ，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



5. 設定清晰目標和期望

若僱主能為僱員設下清晰的工作目標及期望，其感到心靈豐盛的可能性由 6%提高至 25%。



6. 提供在職培訓及發展

任職於提供工作技能發展及事業晉升等支援的企業僱員，感到心靈豐盛的可能性，是沒有支援的企業僱員的 7.5 倍。

當僱主同時實施上述六項因素，僱員感到心靈豐盛的可能性會由 17%上升至 52%，比率相當於原來的三倍。

【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍