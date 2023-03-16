▲ 【SIVB】美國財政部長耶倫： 銀行體係依然穩健 存款戶可以放心

美國加密貨幣銀行Silvergate Capital及矽谷銀行SVB連環爆煲，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）稱：「美國銀行體係依然穩健，美國人可以放心，當他們需要的時候，他們的存款會在那裡」。

耶倫到參議院金融委員會出席預算聽證會時發表講話，認為在矽谷銀行倒閉後，美國政府本周採取果斷而有力的行動，來增強公眾對銀行體系的信心，這也凸顯美國政府保護儲戶的決心。不過，耶倫未有在講話演辭當中提及瑞信的情況。

耶倫表示，財政部與美國聯儲局及聯邦存款保險公司（FDIC）合作，以保護Silvergate及矽谷銀行的所有儲戶，並將設立一項新機制，讓銀行能夠獲得應急資金。美聯儲還讓銀行在緊急情況下更容易向其借款。

耶倫稱，政府今次保護未有覆蓋股東及債權人，「重要的是，這項行動沒有使用納稅人的錢，也沒有將納稅人的錢置於風險之中」。

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編輯：李哲毅