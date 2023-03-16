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【瑞信危機】摩通沙盤推演瑞信三大潛在結局　包括或被瑞銀UBS收購

股市 21:23 2023/03/16

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【瑞信危機】摩通沙盤推演瑞信三大潛在結局　包括或被瑞銀UBS收購

瑞信（CS，Credit Suisse）一度爆發信心危機，有分析師沙盤推演，估計瑞信最有可能出現的3個結果，並表示瑞信或會被對手瑞銀（UBS）收購。瑞銀UBS及瑞信CS為瑞士兩大銀行，若瑞銀UBS收購瑞信CS後，或會將價值100億瑞士法郎的瑞士銀行業務分拆或上市。

摩通Kian Abouhossein發表報告指，瑞信CS資本狀況並非問題所在，而是其投資銀行戰略，以及特許經營權模式持續削弱業務，引發信心問題，摩通在報告稱，「維持現狀不再是一種選擇」。

瑞銀或收購瑞信再分拆部分業務上市

摩通列出，其中一個可能情況是瑞銀UBS或收購瑞信CS，鑑於兩企營運市場集中，收購後或分拆價值價值 100億瑞士法郎的瑞士銀行業務。

另外，瑞士央行（瑞士國家銀行）或介入，為瑞信CS提供全額存款擔保或注資，讓瑞信CS有時間重組，但或嚴重稀釋現有股東權益。最後一種可能情況是瑞信CS實施自求，關閉投資銀行，但或不足以減輕市場擔憂。

瑞銀CEP拒評有關瑞信假設性問題

有外電引述知情人士透露，瑞士當局就如何穩定瑞信CS進行討論時，談及瑞信CS與瑞銀UBS結盟屬其中一項選擇，不過瑞銀UBS行政總裁Ralph Hamers周三拒絕回答有關瑞信CS的任何假設性問題。瑞信CS行政總裁 Ulrich Koerner據報周四發內部通知，重申該行會繼續專注其扭虧為盈計劃。

KBW分析師支持瑞信CS進行重大重組，認為分拆是最有可能的結果，進一步出售資產以簡化銀行結構。然而，美銀分析師則表示，瑞士國家銀行支持瑞信CS屬是一個明確的信息，即瑞信繼續保持目前的形式。

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編輯：李哲毅

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