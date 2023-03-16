【歐央行議息】歐央行一如預期加息0.5厘、下調通脹預期　無暗示未來利率走勢

歐央行公布議息結果，三大主要利率一如市場預期加息0.5厘，即歐洲央行主要再融資利率升至3.5%，存款便利利率升至3%，邊際貸款利率為3.75%。值得留意是，歐央行沒有在聲明中暗示未來利率走勢。

聲明指，不確定性上升加強管理委員會在政策利率決策時，應取決於數據表現，這會以通脹前景、即將到來的經濟和金融數據、潛在通脹的動態，以及貨幣政策傳導力度作評估。

管委會正在密切關注當前的市場緊張局勢，並隨時準備在必要時做出回應，以維護歐元區的價格穩定和金融穩定。歐元區銀行業具有韌性，擁有強大的資本和流動性倉位。歐洲央行的政策工具包都配備齊全，可以在需要時為歐元區金融體系提供流動性支持，並保持貨幣政策的平穩傳導。

歐央行預期通脹將在長時間維持過高水平，但該行下調了通脹預期，料今年CPI增長5.3%，此前預期為6.3%，明年CPI升幅預測為2.9%，此前為3.4%。

對於GDP，該行預期今年經濟增長為1%，此前為0.5%，並預期明年GDP將迅速彈至11.6%，此前預期為1.9%。

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