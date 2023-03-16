【業績｜玻璃股】福耀玻璃全年多賺51%　息1.25元人幣　股息率約4.3厘

▲ 福耀玻璃全年多賺51% 息1.25元人幣

福耀玻璃 （03606） 公布去年全年業績，純利按年增51.2%至47.6億（人民幣，下同），扣除非經常性損益，純利升65.7%至46.7億元；營業收入按年增19.1%至281億元，歸因集團加大營銷力度及高附加值產品佔比提升帶動。福耀玻璃每股派1.25元，以周二收市價33.35港元計算，現價股息率約4.3厘。

以產品劃分，汽車玻璃收入按年增19.7%至255.9億元，銷量按年增7.3%至1.3億平方米；浮法玻璃收入按年增12.6%至45.4億元，銷量按年增13.2%至161.69萬平方米。存貨周轉天數按年增3天至95天；毛利率按年下跌2.2個百分點至32.7%，受能源及純鹼價格上漲。

集團預期今年資金需求371.4億元；其中經營性支出275億元，資本支出63.8億元，派發現金紅利支出32.6億元，計劃通過加快銷售貨款回籠和存貨週轉、優化結存資金的使用、向金融機構借款或發債等方式解決。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

相關文章：

【盈喜｜玻璃股】洛陽玻璃料去年純利多賺50%到60% 主因受惠非經常性損益

【光伏股】信義光能福萊特玻璃齊回吐逾2% 中國研限光伏技術出口以保領先地位

記者：宋佩恩