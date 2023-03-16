【旅遊復常】東瀛遊：冀第二季生意額回復至7成　團費稍後或有下調空間　現仍在「搶機位」階段

▲ 東瀛遊：冀第二季生意額回復至7成 團費稍後或有下調空間 現仍在「搶機位」階段

日本一向是旅遊熱點，隨中港通關、航空公司運力增加，日本已撤消香港航班「限航令」，港人到日本旅遊的數字持續提升。東瀛遊 （06882） 表示，現時生意額已回升至疫情前的5成，冀第二季可回復至7成，目標2024年底全面恢復。

東瀛遊執行董事禤國全指，生意恢復需要人手的配合，香港及各地的機場都人手不足， 航空公司難以加班增加運力。由於香港機場的運力只回到高峰時約三成，而香港機場的吞吐量達20萬人，意味仍有很大上升空間，故仍在「搶機位」的階段。

料旅遊產品價錢有下降空間

他又指，現時航空公司向旅行社「派機位」與以前有所不同，部份航空公司會將尤其特別長綫的機位放上平台系統，旅行社要派人到系統上「搶位」，而且，取機位也要看財力，現時預訂機位均要付訂金，旺季甚至要全額支付，意思「你要夠膽搏，賣少一個機位要自己承擔」，故旅行社本身要有穩建的財力，而以往只有旺季才要支付少部份訂金。

他相信，待航空公司運力加強後，生意將會回來，希望屆時旅遊產品、團費的價錢因供求變得平衡而有下降空間。

東瀛遊在大阪及沖繩擁有自營酒店，禤國全指，大阪酒店的現時的入住率達8成多至9成。沖繩酒店的入住率都達7成， 對集團營運有穩定作用， 可以自給自足， 甚至出現利潤， 令公司可將資源放在不同事務發展上。

正研究將EGL Market拓展至批發

人手方面，過去有旅遊從業員已轉行或移民，禤國全指，這些人是招不到回來，但有旅行社在困難時忍痛結業，公司招聘了部份同業，或者吸納有如「白紙」的新人加入行業， 重新培訓。由於前綫領隊的人手較為緊張，一定要持有牌照，故希望政府的文旅局可以加開相關牌照的課程， 讓新入職的同事盡快報讀，並希望可以加快發牌的速度，讓現有從業員續牌，紓緩前綫同事不足的壓力，

東瀛遊在疫情間「變陣」，發展網購平台EGL Market。禤國全指，隨旅行團回升，網購業務的份額將變細，故公司未來有意擴大業務，正在研究拓展至批發方面。

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編輯：袁諾曦