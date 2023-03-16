  • 22°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 20:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊復常】東瀛遊：冀第二季生意額回復至7成　團費稍後或有下調空間　現仍在「搶機位」階段

股市 20:23 2023/03/16

分享：

分享：

東瀛遊：冀第二季生意額回復至7成　團費稍後或有下調空間　現仍在「搶機位」階段

日本一向是旅遊熱點，隨中港通關、航空公司運力增加，日本已撤消香港航班「限航令」，港人到日本旅遊的數字持續提升。東瀛遊 （06882） 表示，現時生意額已回升至疫情前的5成，冀第二季可回復至7成，目標2024年底全面恢復。

東瀛遊執行董事禤國全指，生意恢復需要人手的配合，香港及各地的機場都人手不足， 航空公司難以加班增加運力。由於香港機場的運力只回到高峰時約三成，而香港機場的吞吐量達20萬人，意味仍有很大上升空間，故仍在「搶機位」的階段。

料旅遊產品價錢有下降空間

他又指，現時航空公司向旅行社「派機位」與以前有所不同，部份航空公司會將尤其特別長綫的機位放上平台系統，旅行社要派人到系統上「搶位」，而且，取機位也要看財力，現時預訂機位均要付訂金，旺季甚至要全額支付，意思「你要夠膽搏，賣少一個機位要自己承擔」，故旅行社本身要有穩建的財力，而以往只有旺季才要支付少部份訂金。

他相信，待航空公司運力加強後，生意將會回來，希望屆時旅遊產品、團費的價錢因供求變得平衡而有下降空間。 

東瀛遊在大阪及沖繩擁有自營酒店，禤國全指，大阪酒店的現時的入住率達8成多至9成。沖繩酒店的入住率都達7成， 對集團營運有穩定作用， 可以自給自足， 甚至出現利潤， 令公司可將資源放在不同事務發展上。

正研究將EGL Market拓展至批發

人手方面，過去有旅遊從業員已轉行或移民，禤國全指，這些人是招不到回來，但有旅行社在困難時忍痛結業，公司招聘了部份同業，或者吸納有如「白紙」的新人加入行業， 重新培訓。由於前綫領隊的人手較為緊張，一定要持有牌照，故希望政府的文旅局可以加開相關牌照的課程， 讓新入職的同事盡快報讀，並希望可以加快發牌的速度，讓現有從業員續牌，紓緩前綫同事不足的壓力，

東瀛遊在疫情間「變陣」，發展網購平台EGL Market。禤國全指，隨旅行團回升，網購業務的份額將變細，故公司未來有意擴大業務，正在研究拓展至批發方面。

相關文章：

【旅遊復常】東瀛遊料去年虧損收窄53%　東瀛遊：後疫情態度審慎樂觀

【日本機票】東瀛遊復活節包機去大阪、坐日航淨機票8800元起　料次季客量回復至疫前一半

編輯：袁諾曦

港股 東瀛遊 東瀛遊（06882）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【長和系業績】李澤鉅：中環寫字樓長遠需求強　長江中心二期「地皮成本好平」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%
【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點　獲瑞士央行力撐後　美股僅跌14%
【恒指夜期+北水】北水吸資逾20億買騰訊　恒指夜期跌23點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資逾20億買騰訊　恒指夜期跌23點（不斷更新）
【美股期貨】觀望歐央行議息　道指期貨跌143點、納指期貨轉跌（不斷更新）
【美股期貨】觀望歐央行議息　道指期貨跌143點、納指期貨轉跌（不斷更新）
【瑞信危機】瑞信歐股彈40%創歷來最大升幅　此前向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性
【瑞信危機】瑞信歐股彈40%創歷來最大升幅　此前向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性
【國產ChatGPT】百度曾急插近一成　「文心一言」擁五個使用場景　李彥宏：技術尚未完美、發布因企業需求高（附直播影片）
【國產ChatGPT】百度曾急插近一成　「文心一言」擁五個使用場景　李彥宏：技術尚未完美、發布因企業需求高（附直播影片）
【恒指夜期+ADR】瑞士聲明挽信心　夜期收市跌372點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】瑞士聲明挽信心　夜期收市跌372點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款