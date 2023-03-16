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【長和系業績】李澤鉅：中環寫字樓長遠需求強　長江中心二期「地皮成本好平」

股市 20:15 2023/03/16

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自疫情爆發以來，中環寫字樓出租率和租金都在回落，長實 （01113） 目前正重建前身為和記大廈成長江集團中心二期（CKC II）。長實主席李澤鉅在年度業績發布會上稱，目前長江中心二期已平頂，差不多落成。李澤鉅強調，雖然房地產市時上時落，但中環寫字樓價值始終有些不同，而且長江中心二期地皮是「好多年前的成本，好平」，現時只是重新投資建築費，「只係令地上的物業變得更好」。

他相信疫情過後，商業客戶便會回來，在中環擁有甲級寫字樓物業「最穩陣」，而長江中心二期集齊「中環、核心、海景、維港」等關鍵元素。

長江中心二期樓高41層，總建築面積達550,000平方呎，外型與長實現有中環旗艦長江集團中心相近，預計可於2023年年底落成。

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【長和系業績】李澤鉅：中環寫字樓長遠需求強　長江中心二期「成本好平」

編輯：麥德銘

港股 長實集團（01113） 李澤鉅 中環 長實
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