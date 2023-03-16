  • 22°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 20:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國產ChatGPT】百度「文心一言」公布邀請測試方案　吸引逾3萬間企家申請

科技 20:00 2023/03/16

分享：

分享：

自人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT推出以來，各國便掀起一輪AI熱潮。中國科企巨頭百度亦不甘落後，在今（16日）舉行新聞發布會並正式推出內地版ChatGPT「文心一言」，更成功吸引逾3萬間企家申請邀請測試方案。自人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT推出以來，各國便掀起一輪AI熱潮。中國科企巨頭百度亦不甘落後，在今（16日）舉行新聞發布會並正式推出內地版ChatGPT「文心一言」，更成功吸引逾3萬間企家申請邀請測試方案。

【英國產ChatGPT】英國擬投資85億打造超級電腦　兼開發自家「BritGPT」

綜合媒體報道，百度創辦人兼行政總裁李彥宏在發布會上指，自上月該企宣布即將發布文心一言至今，僅約1個月的時間，就已經有650間企業宣布要加入文心一言生態圈。他又以五個使用場景，展示文心一言的五大能力，包括文學創作、商業文案創作、數理邏輯推算、中文理解能力、多模態多任務生成。

與此同時，百度宣布推出文心一言邀請測試方案，由即日起開放預約。企業可以透過搜索「百度智能雲」進入官網，繼而申請加入文心一言雲服務測試。首批用戶則可通過邀請測試碼，在文心一言官網中體驗產品。

據內媒《新浪財經》報道，在會後一小時內，申請文心一言邀請測試方案的企業用戶已達3萬多間，「申請產品測試網頁多次被擠爆，百度智能雲官網流量飆升百倍」。

因市場需求而推出　網民對其表現有保留

此外，由於李彥宏在會上坦言，在內測過程中體驗到目前文心一言的能力，確實不能叫作「完美」，發表只因有市場需求。加上在大會的場景應用示範，包括所有的問答測試，都是提前錄好的影片，因此亦令許多觀看直播的網友質疑文心一言的能力表現。

【AI應用】羅兵咸永道引入AI助手　助律師進行合同分析

【AI應用】Google加強AI健康研究　推醫學語言模型Med-PaLM 2

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】Optical Easy推自家品牌　疫下4個月回本
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AR眼鏡】Google Glass企業版停售　軟件支援至9月中
今日
【AR眼鏡】Google Glass企業版停售　軟件支援至9月中
【Samsung涉造假】「假月亮」照片爭議持續　Samsung終開腔回應
今日
【Samsung涉造假】「假月亮」照片爭議持續　Samsung終開腔回應
【TikTok危機】美國政府再出招威脅TikTok　要求母企字節跳動出售TikTok
今日
【TikTok危機】美國政府再出招威脅TikTok　要求母企字節跳動出售TikTok
【機迷熱話】任天堂公開13種常見故障原因　過分充電、不當清潔均上榜
今日
【機迷熱話】任天堂公開13種常見故障原因　過分充電、不當清潔均上榜

你可能感興趣

【AR眼鏡】Google Glass企業版停售　軟件支援至9月中
今日 12:06
【AR眼鏡】Google Glass企業版停售　軟件支援至9月中
【Samsung涉造假】「假月亮」照片爭議持續　Samsung終開腔回應
今日 17:18
【Samsung涉造假】「假月亮」照片爭議持續　Samsung終開腔回應
【TikTok危機】美國政府再出招威脅TikTok　要求母企字節跳動出售TikTok
今日 13:28
【TikTok危機】美國政府再出招威脅TikTok　要求母企字節跳動出售TikTok
人工智能 雲端 科技產品 李彥宏 機械人 中國

下一篇文章

【AI應用】Google加強AI健康研究　推醫學語言模型Med-PaLM 2
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Samsung涉造假】「假月亮」照片爭議持續　Samsung終開腔回應
【Samsung涉造假】「假月亮」照片爭議持續　Samsung終開腔回應
【微軟AI爭議】疑因與OpenAI合作　微軟裁走AI道德和社會團隊
【微軟AI爭議】疑因與OpenAI合作　微軟裁走AI道德和社會團隊
【混合工作模式】Meta 不支持遙距工作？　CEO：員工到辦公室表現較好
【混合工作模式】Meta 不支持遙距工作？　CEO：員工到辦公室表現較好
【AI應用】羅兵咸永道引入AI助手　助律師進行合同分析
【AI應用】羅兵咸永道引入AI助手　助律師進行合同分析
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【機迷熱話】Sony被爆正開發PS5 Pro　料最快2024年年底面世
【機迷熱話】Sony被爆正開發PS5 Pro　料最快2024年年底面世
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款