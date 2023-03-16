【國產ChatGPT】百度「文心一言」公布邀請測試方案　吸引逾3萬間企家申請

自人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT推出以來，各國便掀起一輪AI熱潮。中國科企巨頭百度亦不甘落後，在今（16日）舉行新聞發布會並正式推出內地版ChatGPT「文心一言」，更成功吸引逾3萬間企家申請邀請測試方案。自人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT推出以來，各國便掀起一輪AI熱潮。中國科企巨頭百度亦不甘落後，在今（16日）舉行新聞發布會並正式推出內地版ChatGPT「文心一言」，更成功吸引逾3萬間企家申請邀請測試方案。

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綜合媒體報道，百度創辦人兼行政總裁李彥宏在發布會上指，自上月該企宣布即將發布文心一言至今，僅約1個月的時間，就已經有650間企業宣布要加入文心一言生態圈。他又以五個使用場景，展示文心一言的五大能力，包括文學創作、商業文案創作、數理邏輯推算、中文理解能力、多模態多任務生成。

與此同時，百度宣布推出文心一言邀請測試方案，由即日起開放預約。企業可以透過搜索「百度智能雲」進入官網，繼而申請加入文心一言雲服務測試。首批用戶則可通過邀請測試碼，在文心一言官網中體驗產品。

據內媒《新浪財經》報道，在會後一小時內，申請文心一言邀請測試方案的企業用戶已達3萬多間，「申請產品測試網頁多次被擠爆，百度智能雲官網流量飆升百倍」。

因市場需求而推出 網民對其表現有保留

此外，由於李彥宏在會上坦言，在內測過程中體驗到目前文心一言的能力，確實不能叫作「完美」，發表只因有市場需求。加上在大會的場景應用示範，包括所有的問答測試，都是提前錄好的影片，因此亦令許多觀看直播的網友質疑文心一言的能力表現。

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責任編輯：殷凱怡

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