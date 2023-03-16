【惠理業績】惠理集團末期息3.4仙　去年轉蝕5.4億

▲ 【業績｜資管】惠理基金末期息3.4仙 去年轉蝕5.4億

惠理集團 （00806） 公布全年盈轉虧至5.44億元，總收入大幅下跌54.4%至5.85億元，派末期息3.4仙，跌57.5%，現價股息率約1.34厘。

投資氣氛差資產管理規模縮

公司全年管理費收入按年跌40.7%至5.49億元。集團認為市況疲弱，大部分可收取表現費基金於今年並無超越先前價格，以致表現費總額下滑，管理費總額同跌。

截至12月底，公司資產管理規模僅61.45億美元，較去年年底100.37億美元減少38.8%，集團指規模減少是由於基金期內表現不理想，加上利率上升，資金錄負回報23.42億美元及贖回淨額13.35億美元。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

相關文章：

【2023展望】惠理集團：股市短綫回調予入市良機 料長倉基金加大中國配置續成上升新動力

【盈喜盈警】惠理料去年轉盈為虧蝕約5.5億元 期內表現費總額收入僅100萬元

記者：宋佩恩