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【惠理業績】惠理集團末期息3.4仙　去年轉蝕5.4億

股市 21:09 2023/03/16

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【業績｜資管】惠理基金末期息3.4仙　去年轉蝕5.4億

惠理集團  （00806）  公布全年盈轉虧至5.44億元，總收入大幅下跌54.4%至5.85億元，派末期息3.4仙，跌57.5%，現價股息率約1.34厘。

投資氣氛差資產管理規模縮

公司全年管理費收入按年跌40.7%至5.49億元。集團認為市況疲弱，大部分可收取表現費基金於今年並無超越先前價格，以致表現費總額下滑，管理費總額同跌。

截至12月底，公司資產管理規模僅61.45億美元，較去年年底100.37億美元減少38.8%，集團指規模減少是由於基金期內表現不理想，加上利率上升，資金錄負回報23.42億美元及贖回淨額13.35億美元。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

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【盈喜盈警】惠理料去年轉盈為虧蝕約5.5億元　期內表現費總額收入僅100萬元

記者：宋佩恩

港股 惠理集團（00806） 基金 管理費 業績公布 財富及資產管理
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