【國家機構改革】中共中央及國務院印發《黨和國家機構改革方案》　組建中央金融委員會　設中央金融委員會辦公室

▲ 中央及國務院印發《黨和國家機構改革方案》 組建中央金融委員會 設中央金融委員會辦公室

中共中央、國務院印發《黨和國家機構改革方案》，當中方案提出，組建中央金融委員會，加強黨中央對金融工作的集中統一領導。中央金融委員會將負責金融穩定和發展的頂層設計、統籌協調、整體推進、督促落實，研究審議金融領域重大政策、重大問題等，作為黨中央決策議事協調機構。

方案又提到，設立中央金融委員會辦公室，作為中央金融委員會的辦事機構，列入黨中央機構序列。不再保留國務院金融穩定發展委員會及其辦事機構，將國務院金融穩定發展委員會辦公室職責劃入中央金融委員會辦公室。

組建中央科技委員會

另外，中央科技委員會亦會組建，統籌推進國家創新體系建設和科技體制改革，研究審議國家科技發展重大戰略、重大規劃、重大政策，統籌解決科技領域戰略性、方向性、全局性重大問題等。中央科技委員會將作為黨中央決策議事協調機構，保留國家科技諮詢委員會，服務黨中央重大科技決策，對中央科技委員會負責並報告工作。

據方案指，中央層面的改革任務力爭在2023年底完成，地方層面的改革力爭在2024年底完成。

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