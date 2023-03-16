【AI應用】Google加強AI健康研究　推醫學語言模型Med-PaLM 2

人工智能（AI）成為近期熱門話題，各大科企都爭先推出不同的AI產品及服務。在Google「The Check Up」年度活動中，宣布推出Google的醫學大型語言模型Med-PaLM更新版，以及AI健康研究的最新動向。

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Google的醫學大型語言模型Med-PaLM於去年年底推出，它旨在為醫學問題提供高質量的回答，亦在類似於美國醫學執照考試中，成功獲得及格分數。Google表示，是次推出的Med-PaLM更新版，即Med-PaLM 2，在回答體檢問題上已具有「專家」水平表現，其準確率已達到85%以上，在相關考試的得分亦比之前高出18%。

根據14項標準測試中

Google Health的研究負責人Alan Karthikesalingam指，目前由來自不同背景和國家的臨床醫生和非臨床醫生組成的團隊，根據 14 項標準，包括科學準確性、準確性、符合醫學共識、邏輯思維、偏見和潛在危害等因素，對Med-PaLM 2進行測試。

他坦言，在某些情況下，如回應「肺炎的第一個警告信號是什麼」和「失禁可以治愈嗎」等問題，Med-PaLM 2的答案與醫生提供的答案相近，甚至更詳細。但在其他情況下，Med-PaLM 2的準確度會下降。認為模型還需要一段時間，才能讓普通消費者使用。Google將繼續與相關團隊作，在未來帶來更多關於Med-PaLM 2的更新。

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責任編輯：殷凱怡

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