▲ 【香港經濟】李澤鉅：近年較辛苦但對香港繁榮穩定有信心 長和系「識走位」、在中東是「幾本地」的公司

香港去年經濟重陷負增長，長和 （00001） 及長實 （01113） 主席李澤鉅坦言，「近年香港較辛苦，但對（香港）有信心，因有國家的支持」，而且香港始終是一個國際金融中心，在貿易及航運都有其優勢，更重要是「香港人最叻，一直擔當中國與外國的橋樑角色」，「有時橋的生意好些，有時無咁好，但這條橋不會失去作用」，所以對香港的繁榮穩定有信心。

全球經濟環境多變，李澤鉅稱，長和系有很多選擇，可針對不同地方、不同業務及不同經濟周期，靈活將不同資本放在不同資產方面，平衡發展，「香港人叫識走位」，目前集團財務穩健，現金流亦充裕，可靈活應對市場變化及波動。

他續指，早幾年地產行業競爭激烈，地價好貴，長和系便可選擇到外地發展，並於適當時間收成，例如去年出售持有約3年倫敦5 Broadgate投資物業確認收益7.38億元，回報逾40%，至於早年出售的飛機租賃業務除為集團貢獻多年現金流，內部回報率也差不多達雙位數。

「近年香港地價較合理，就可以買多幾個項目，所以集團不同行業處於不同周期，可以有更多選擇。」

去年業績是「同事做了好多功課先交到出來」

李澤鉅強調，「2022年係辛苦，不是容易年，困難重重」，但集團多個業務均有理想貢獻，完成了很多策略交易，大部分地區亦走出疫情陰影，當經濟開始復甦時，需求升得快，勞動市場緊張，供應鏈好多限制，故此大部分國家推出強烈的貨幣政策，利率上升速度是數十年來最快，匯率對集團有些不利，電訊業成本上升，故去年業績是「同事做了好多功課先交到出來」。

特首李家超早前率團到中東覓商機，李澤鉅表示，和記港口董事總經理也有隨團參與，而長和系在當地算是「幾本地」的一家公司，集團於20年前已在中東經營港口業務，現時在5個國家擁有9個港口，涉及19個泊位，「這麼多年來，中東都是一個重要市場」，系內屈臣氏亦看到有關商機，在中東3個國家即沙特阿拉伯、卡塔爾及阿聯酋均有業務，共有17家門店，覆蓋約4800萬人口，未來會一直擴大分店數目，並繼續在當地物色新商機。

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記者：陳韻妍