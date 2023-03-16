移民加國港人回港投資　「Full Pay」1000萬買天晉兩房

美聯物業謝建業表示，將軍澳天晉3A期3A座中層D室，實用面積541平方呎，屬於兩房間隔，座向西南，獲已移民至加拿大的客戶斥資1,000萬元承接，折合實用呎價約18,484元。他補充，新買家持有永久香港居民身份，因近年歐美經濟欠佳，而香港樓價過去一年跌幅較深，有見香港經濟復常後，樓價有明顯向上勢頭，相信是入市良機，故授權太太回港置業投資。客戶最終留港兩個月，並走遍港九多區，認為將軍澳南環境以較低密度的住宅為主，加上交通便利，而且單位符合預算，終選擇購入天晉3A期兩房戶。

資料顯示，原業主於2014年9月以705萬元購入上述單位，持貨超過8年，帳面獲利295萬元，單位升值約42%。

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