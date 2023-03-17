【業績︱中概股】貝殼午後升10%　上季經調整淨利潤按年飈升33倍　料首季淨收入升逾4成

▲ 貝殼上季經調整淨利潤按年飈升33倍 料首季淨收入升逾4成

貝殼 （02423） 去年第四季轉賺3.8億元（人民幣，下同），對上一個財年同期為虧損9.3億元，經調整淨利潤則按年飈升33倍至15.5億元。展望今年首季度，貝殼預計，淨收入總額將介乎於180億元至185億元，按年增長43.4%至47.4%。

貝殼周五（17日）高開升2.6%後走強，午後升10.5%，報50.55元。

去年第四季總交易額按年跌11.7%至6470億元，主因疫情反覆擾動中國住房市場的恢復，及新房銷售的市場情緒低迷，令一線城市的存量房業務及新 房業務的總交易額下降。

上季存量房交易的總交易額升1.5%至3599億元，新房交易的總交易額跌26.1%至2635億元。期內，淨收入按年跌5.8%至167億元，移動月活躍用戶數量平均為3,660萬名。

雖然總交易額及淨收入有所下降，但上季毛利率提升8個百分點，主因相較於新房業務，貢獻利潤率相對較高的存量房業務及家裝家居收入佔總收入佔比提升，鏈家經紀人的固定薪酬成 本減少導致存量房業務的貢獻利潤率同比提高，以及利潤率較高的項目數量增多以 及固定薪酬成本佔新房業務淨收入的比例相對降低等。

去年經調整淨利潤按年升24.4%

全年計，去年貝殼經調整淨利潤按年升24.4%至28.5億元。期內，總交易額跌32.3%至2.6萬億元，存量 房交易的總交易額跌23.4%至1.6萬億元，新房交易的總交易額則跌41.5%至9405億元。

截至去年底，門店數量按年減少20.6%至40,516家，活躍門店跌17.4%至37,446家。而經紀人數量按年跌13.3%至39.4萬名，活躍經紀人數量亦跌14%至約35萬名。

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編輯：袁諾曦