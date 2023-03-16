【展覽復常】香港國際影視展及亞洲影視娛樂論壇吸逾7千業界入場　Web3應用備受關注

香港國際影視展 (FILMART) 及亞洲影視娛樂論壇 (EntertainmentPulse) 今(15日)結束，香港貿易發展局指，共吸引41個國家和地區，超過7300名業界人士參與。



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科技影響各行各業，今年FILMART特別設有香港動畫及數碼娛樂館，雲集30多家來自動畫、數碼特效及互動媒體三大數碼娛樂領域的本地公司，推動數碼特效、Web3等創新技術發展，顛覆創作內容，同期的EntertainmentPulse亦有舉有關Web3在娛樂行業的應用和影響的專題研討會。



在「解構Web3 在娛樂行業的應用和影響」的論壇中，Lionsgate執行副總裁及環球產品體驗主管 Jenefer Brown 談到品牌該如何運用Web3 連繫消費者。

開展Web3.0領域的工作並教育消費者，我們應該以粉絲可以理解的方式來說明，避免技術術語。最重要是讓人感覺可信、可理解和不複雜。涉及的步驟越多，我們失去的客群就越多。

編輯：梁巧恩



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