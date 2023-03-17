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億萬富豪出78萬叫鄰座女乘客除口罩 網民：想坐你隔離

環球社會熱點 08:05 2023/03/17

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各地都已放寬口罩令，美國一名億萬富豪乘坐飛機時提出支付10萬美元（約78萬港元），要求鄰座女乘客除下口罩。有網民指這名富豪變態，但富豪解釋此舉只為證明戴口罩已無助防疫，也有網民表示希望能坐在富豪旁邊賺一筆意外之財。

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富豪基爾希（Steve Kirsch）本身是一名反疫苗者，他於社交媒體Twitter分享，早前乘坐達美航空（Delta Air Lines）時的一段經歷。

  • 富豪基爾希提出支付10萬美元（約78萬港元），要求鄰座女乘客除下口罩。 他早前已提出過一次支付1萬美元，請乘客除下口罩。
    • 點擊圖片放大

基爾希透露一名任職藥廠的女乘客，於頭等艙坐在他旁邊。他見對方戴口罩，就向她解釋口罩已沒有用，其後更提出支付10萬美元讓對方全程脫下口罩。

據悉，基爾希是由100美元起逐步加碼，但對方卻不為所動。基爾希也曾指出，當女乘客脫下口罩飲食時，只需吸一口氣就足以被感染。

基爾希聲稱對方在飛機上食早餐就已除下口罩，認為對方防疫的理由根本站不住腳。基爾希又用矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉一事開玩笑，指可能下次要坐在持有SVB賬戶的人身邊，這招才會奏效。

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有網民批評基爾希在機上騷擾女子的行為變態，但也有網民開玩笑指，自己很想坐在基爾希旁邊，賺到10萬美元儲錢為女兒購入夢想中的新家。

基爾希為矽谷富豪，於2007年的身家已達到2.3億美元（約17.9億港元）。

他於美國麻省理工學院（MIT）畢業，80年代發明首代光學滑鼠。他與拍檔共同創立科企Frame Technology Corp及搜尋引擎Infoseek，其後分別獲Adobe及迪士尼（Disney）收購。

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責任編輯：鄭錦玲

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