【長和系業績】李澤鉅怎看香港樓市 「買到平地為何不賣平些？」、「早幾年好彩無高位買得太多」

▲ 【長和系業績】李澤鉅怎看香港樓價 「買到平地為何不賣平些？」

長實 （01113） 與新地 （00016） 合作的屯門飛揚第2期折實呎價低至1.1萬元，長實執行董事趙國雄形容，首批價錢為「深水炸彈價」。長實主席李澤鉅表示，集團一向都很貼市，「有機會買到平少少的地，為何不賣平些？」飛揚2呎價只是約1.1萬元，而且60%單位都是400萬元以下，可見「樓價是affordable（可負擔），我們想更多人上到車」。

「香港人都住得太細」 買家要量力而為

李澤鉅稱，這個「深水炸彈」項目，對市場頗有刺激作用，長實一向都喜愛貨如輪轉，但「深水炸彈」這個名字對市場的效應可能更大。「深水炸彈這個花名肯定不是我改，咁好想像力一定係Justin（趙國雄）。」

今年本港樓市有回穩跡象，李澤鉅指，本港樓市一定有剛性需求，但無論是豪宅、中級或基層單位，「香港人都住得太細」，政府只能透過增加供應，令樓價與市民的購買力同步，相信樓市前景會由利率及政府房屋政策主導，惟呼籲買家「買樓要量力而為」。

最終地皮估價會跟市場出價相若

談及投地策略，李澤鉅指，若地皮回報合理，自然就會買地，集團「投地一向有紀律，不會盲目出價，合理出價買到就高興」，總之「選擇及財務紀律是口頭禪」。對於早前多幅地皮流標，他稱，流標因買家的出價與賣方的估價不同，但相信隨時間過去，賣家估價會跟市場出價相若，「若合理出價都買不到是塞翁失馬。」

長江中心二期正在興建，市場憂慮本港寫字樓前景。李澤鉅指，目前長江中心二期已平頂，差不多落成，雖然房地產市時上時落，但中環寫字樓價值始終有些不同，更重要是，長江中心二期是擁有維港海景的中環核心項目，地皮是「好多年前的成本，好平」，現時只是重新投資建築費，「只係令地上的物業變得更好」，相信疫情過後，商業客戶便會回來，故在中環擁有甲級寫字樓物業「最穩陣」。

更關注土儲平均成本 「早年好彩無高位買太多」

對於長實去年賣樓收入減少，李澤鉅稱，房地產周期較長，若以每年或每季作比較並不公平，「起得切就可入帳」，現在回首，「早幾年好彩無在高位買得太多物業，未來落成物業減少，可能就是長實的強項」，短期有多少物業落成入帳，並不是他最關心的事情，反而更關注土儲平均成本，這才能反映長實有很好的競爭力。

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記者：陳韻妍