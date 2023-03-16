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【國泰293】國泰航空2月載客逾110萬人次　日本航班將增至每周120班

股市 18:27 2023/03/16

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【國泰293】國泰航空2月載客破110萬人次　按年增35倍　受惠台灣撤旅遊限制

國泰航空 （00293） 2月客貨運量數據繼續受惠於低基數效應。國泰航空2月載客達111.5萬人次，按年大增逾34.7倍，客運運載率增38.6百分點至86.2%。貨運方面，國泰航空於2月份運載10.4萬公噸貨物，較去年同月增加59.6%，運載率則跌13.7百分點至66.7%。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，2月日均每日接載近4萬人次，客運運力則較1月增加6%，3月運力更已回復至疫情前約50%水平，服務超過70個航點。在2月份，國泰航空回復來往內地溫州航班，月底更因台灣旅遊限制取消，帶動台北及高雄航線需求。

國泰預告多項客運服務提升

集團同時預告多項客運服務提升，包括3月底來往內地航班擬增至每周逾110班，涉15個城市，包括上海虹橋及海口。北京及洛杉磯航線將於3月26日恢復頭等客艙服務。4月開始部分日子往返倫敦將增至單日5班，暑假旺季時來往日本的航班數量從每周73班增至每周120班。

在貨運方面，劉凱詩表示，中港貨運需求正回升，電子商貿相關需求殷切，隨集團更多客運航班回復，貨運網絡將擴張。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

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記者：宋佩恩

港股 國泰航空（00293）
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