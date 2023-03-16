李澤鉅：不會盲目出價投地　慶幸早幾年無在高位買得太多

長實集團（01113）公布截至2022年12月31日止的業績，全年純利達216.83億元，按年增長約2.1%。派末期息1.85元，較上年同期的1.79元，增加3.4%，連同去年9月已派發之中期股息，全年每股派息2.28元。

長實主席李澤鉅說，本港樓市受疫情、加息周期、投資氣氛及買家信心等因素影響放緩，集團沉穩應對，堅守貨如輪轉策略，並因應市況採取適切部署，而集團期內之物業銷售情況符合預期，其中本地合作發展住宅項目飛揚第一期銷售進展理想，第二期於今年3月推售。

業績公布前，飛揚第二期已公布首張價單，折實平均呎價約12,509元，長實執行董事趙國雄形容，首批單位以「深水炸彈價」推出。李澤鉅說，集團向來貼市，採取貨如輪轉的銷售策略，「買到平少少的地，為何不賣平些少」，又認為今次項目應該「對市場幾有刺激作用」。

被問到本地樓市前景，李澤鉅坦言沒有水晶球，僅指剛性需求不變，而房屋政策及利率走向將繼續影響樓市，又提醒置業時要量力而為。至於投地方面，他明言，集團一向有紀律，非志在必得，若以合理出價買到，自然高興。

值得留意的是，長實去年物業銷售收入為257.56億元，按年跌近32%，其中，香港期內跌約8%，至145.11億元；內地跌逾54%，至99.2億元；海外升約2.8倍，至13.3億元。被問到賣樓收入減少之情況，李澤鉅稱，房地產發展周期相對長，故要長遠看，又指集團更關注土儲平均成本，而非短期有多少物業落成入帳。他又指，現在回首一看，慶幸早幾年沒有在高位買得太多物業。

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