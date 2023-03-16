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【業績│REITS】順豐房託末期息分派14.07仙、現價股息率9厘　CEO翟廸強：供股無助收購

股市 18:05 2023/03/16

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【業績│REITS】順豐房託末期息分派14.07仙

順豐房託  （02191）  去年收益增長16.8%至4.2億元，可供分派收入總額2.2億元，末期每基金單位分派14.07仙，全年共分派27.74仙。順豐房托全日升2.4%至3.01元，現價股息率約9.2厘。

順豐房托現時共有4個項目，當中位於香港、佛山、長沙及蕪湖，物業收入淨額增加19.3%至3.4億元。蕪湖受政策改變，以致估值下降，餘下3個項目均錄增長。

順豐房托去年向母企順豐集團以5億元收購長沙物流項目，母企亦租用旗下78.8%用地，翟廸強預期，順豐集團將繼續為主要住戶，比起租戶多元化，集團更注重租戶質素，除租戶外，地點及地區也可作多元化。

為達至項目多元化，順豐房託行政總裁翟廸強預期資或透過組成合資新公司作收購，以壯大基金單位分派，正開始與潛在合作夥伴協商，具體合資佔比仍未計劃，相信在遵從香港房托守則下，比例具彈性。集團將不會透過供股等增發股本方式增加收購能力，認為現時房托估值嚴重偏低，增發無助收購。

料今年租金收入增長低單位數

翟廸強表示，截至去年底止，資產負債比率按年增加3.3個百分點至33.8%，因長沙項目的借貸，比例與行業比率上限50%仍有一段距離。為減低港元貸款於加息周期的風險，集團表示當中9億港元貸款通過貸款調期至固定利率；人民幣貸款通過協商合作，利率亦已降低。集團相信，今年租金收入將有低單位數增長。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

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