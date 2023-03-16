【復常商機】品牌營銷電商論壇　集1400環球代表　捕捉未來商機

MarketingPulse（亞洲品牌及營銷論壇）及eTailingPulse（亞洲電子商貿論壇）昨（15日）於會展舉行，共吸引了來自18個國家及地區、逾1,400名環球業內人士參與。

今屆論壇以「MASTER THE FUTURE」為主題。香港貿易發展局總裁方舜文强調：「隨着世界各地的商貿往來逐步復蘇，新商機湧現，企業必須掌握市場最新趨勢和消費者偏好，緊貼業界發展，捕捉未來商機。」

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今時今日，研發新產品不單要令消費者認為有用，更要打造與他們的情感連繫。百事公司高級副總裁及環球首席設計官Mauro Porcini向與會者分享了如何融合市場營銷與設計，剖析創新設計與顧客建立緊密連繫的巧妙之處。Porcini表示：「我們需要考慮如何創造有意義且實用的產品，用家甚至會因擁有該產品感到自豪，更想與全世界分享。」

掌握前衛顧客的消費需求和習慣，亦是令品牌能成功突圍而出的要素之一。以Z世代為例，他們出生於網絡科技蓬勃發展的年代，擅於應用新科技和網絡在生活和工作上。Spotify全球廣告經銷商負責人Gaëtan Belaud表示，數碼音樂日漸普及，串流音樂亦越見流行，尤其是Z世代。針對Z世代群組，營銷人員需了解他們所聽的音樂或Podcast的種類，在品牌訊息中加以呼應，並讓他們能夠參與對話中。

科技發展一日千里，10年後的今日，大家的生活會是怎樣的？人工智能（AI）相關的回應機械人應用程式，例如ChatGPT，近日成為全球熱話，甚至有指該些程式有潛質被發展成取代人力資源的科技工具。香港無線科技商會主席李勁華認為，主要趨勢是生成式人工智能和商業場景之間的互相補足，透過研發人工智能技術應用，解決商業問題。

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責任編輯：楊嘉軒

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