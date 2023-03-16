【板塊透視】時富黃偉棠：新能源車需求弱 投資策略「短沽長持」

內地新能源汽車銷售在2023年開局不佳，時富資產管理董事總經理黃偉棠指出，鑒於目前燃油車大規模減價競爭以及主要原材料鋰電之需求放緩，短期內對新能源汽車板塊持謹慎態度，但長遠仍抱有信心，故策略上應採取「短沽長持」。

自去年底疫情放緩後，儘管政策推動甚或商家折扣促銷，整體新能源汽車板塊仍未能像預期般在2023年初反彈。中國乘用車協會數字顯示，新能源汽車今年1月份與2021年同比下降6.3%至40.8萬輛。

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黃偉棠表示，究其原因，相信是消費者在疫情過後，轉往海外或其他高質消費，這種消費模式上的轉變導致汽車的需求下滑。至於未來新能源汽車的行業是否可像前幾年一樣取得優異成績，可從以下兩個角度分析：

1. 燃油車企減價競爭或抑制新能源汽車銷量

新國六B標準將於今年7月1日起正式執行，燃油車企擔心庫存積壓，疊加市民對汽車需求降低，上半年紛紛大幅降價，凸顯燃油車的性價比，加劇市場競爭。雖然新能源汽車也緊隨降價，但幅度遠遠不夠，且受其電池續航及充電設備尚未完全普及之影響，預計新能源汽車銷量短期內或被抑制。

2. 鋰電價格下跌印證電能汽車需求減弱

由於鋰電對潔淨能源行業重要性高，加上內地對新能源汽車的政策支持，此舉令鋰電價格由2021年開始飆升，新能源汽車銷量亦出現快速增長。但現階段新能源汽車需求的下滑引發市場對未來鋰電需求的疑慮，導致價格開始下跌。

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在過去四個月內，中國鋰電價已下跌近三分之一，亦由此印證全球最大新能源汽車市場的需求疲軟，最終打破關鍵電池組件兩年來的漲勢。

黃偉棠認為，綜合目前新能源汽車電池需求情況，以及現時主要汽車製造商提供的大幅度折扣促銷計劃，短期內對新能源汽車板塊持謹慎態度。但長期來看，隨著各國對碳達峰的政策落實，各大傳統車企加快研發新能源汽車，以及電池及充電設備網絡的不斷優化，長遠對新能源汽車的未來仍抱有信心，惟市場可能將進一步分化。

即使市場需求慢慢恢復增長，新能源汽車的後起之秀是否能像傳統車企一樣，有足夠的生產能力及資源來進一步增產，仍是未知之數。若然不能，新能源汽車銷售額亦將預期大部分落入傳統車企手中。故此，建議投資者於新能源汽車板塊，採取「短沽長持」策略。

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記者：李兆明