【Samsung涉造假】「假月亮」照片爭議持續　Samsung終開腔回應

三星（Samsung）自推出旗艦手機Galaxy S20系列以來，一直主打月亮偵測功能，透過人工智能（AI） 增強拍攝月亮時的照片解像度，讓照片能呈現更多月亮的細節。然而過於真實的月亮細節，一直都被傳是假影像。近日有網民聲稱其進行的實驗反映了Samsung Galaxy旗艦手機拍的月亮細節造假，再次引發Samsung造假的爭議。Samsung昨（15日）對此在官網作公開回應。

【Samsung芯片】Samsung參與政府投資計劃 20年斥逾千億元推動國內芯片業

外國網民「ibreakphotos」早前在社交平台Reddit分享一項實驗，將下載的月球照片縮小至170x170px，並以「高斯模糊」（Gaussian Blur）功能處理，使所有月亮的細節消失。然後在關燈的情況下，使用三星的Galaxy手機的59.9倍變焦拍攝該照片。結果，拍攝出來的照片不但重新呈現了月球表面細節，還多出一些原本不該有的細節。因此，該網民直言：「Samsung的月球照片是假的，Samsung的營銷是騙人的。」

Samsung美國官網最新發布一篇文章，並圖文並茂解釋自Galaxy S21系列推出以來， 場景優化器已經能夠在拍照過程中，將月亮識別為特定物體。當拍攝月球照片時，Galaxy系列手機相機系統，將利用基於深度學習的AI技術，及多幀處理來進一步增強月亮畫面細節。另又提供在有AI協助，和關閉相關功能的情況下拍照的教學，冀澄清造假爭議。

網絡上早有不少言論指控Samsung造假，主要看法都是指其在原本照片上加貼另一張超清月亮相片或月亮細節，即是所謂的「P 圖」。然而，官方說法是其超清月亮照片僅利用了AI將影像銳化，突顯當中的細節。事實上，近日有關AI技術如生成式AI：繪圖的Midjourney及ChatGPT等，亦掀起大眾關注AI素養（AI literacy）議題。Samsung的做法是否涉及造假，似乎仍有待大眾思考及商榷。

【AI應用】羅兵咸永道引入AI助手 助律師進行合同分析

【機迷熱話】Sony被爆正開發PS5 Pro 料最快2024年年底面世

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：