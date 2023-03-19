湯文亮：政府應該改變賣地政策

筆者有一個老友，打麻雀時有一條硬規矩，就是當他食糊後，其他人不准將他即將摸到的牌揭出來，因為他擔心會自摸，非常激氣。如果有人揭牌給他看，他會立刻不打。政府接二連三賣地流標，是時候考慮修改一下招標方法。

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其實亦不算修改，只是返回基本步，當有人中標之後，不會將第二、第三標的銀碼公開。老實說，筆者不知道是甚麼原因，政府將第二標公開，筆者不相信是輿論壓力，地產商又不會如此蠢，因為如果是自己中標，而第二標距離很遠，豈不是自討沒趣。

公開第二標價未必好

估計是某些有目的人士，說服政府公開第二、第三標，令到落標的人不敢出高價，賣地成績不理想，甚至政府見落標價太低收回不賣，令到那些人可以對外宣布香港已死，連賣地都無人要，所以，筆者認為政府在下一次招標賣地時，一定要取消公開第二標這個條款。筆者有把握，賣地成績會比較理想，最低限度土地可以賣得出。

筆者問過一個地產公司老闆，他以前落標時非常勇猛，經常可以買到地皮，但自從政府宣布公開第二標之後，他就變得保守。

筆者問他為何有如此大轉變，地產老闆說，想不保守都不可以，如果與第二標距離太遠，不但會被行家嘲笑，甚至伙記都會笑他笨，所以，他極希望政府取消公開第二標價錢，令他可以回復勇猛。

先招標後拍賣試水溫

有人問如果政府稱賣地是「大件事」，透明度高一些會比較好。既然如此，不如公開拍賣，你爭我奪，一定會得到高價，或者可以雙管而行，先招標，後拍賣。首先將3幅流標的土地公開拍賣，看看是否要收回。

如果成績理想，以後可以以拍賣代替招標。如果大家不相信，試想一下R字車牌如果用招標，可能100萬元也賣不出，在你爭我奪之下，拍賣價竟然高達2,550萬元，是時候改變一下賣地政策。

節錄自第801期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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