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【清酒新世界@iM網欄】夏酒季節限定 太平山．十

名人薈萃 10:00 2023/03/18

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上一篇除了介紹小玉釀造的果酒，亦有提及酒造推出季節限定清酒，今篇正式介紹相關的清酒，酒造比較特別的是大部分季節限定的清酒都是在夏天推出，不知道是否與「雪國」的尊稱有關呢？

同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲  市場的豪賭

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小玉釀造旗下品牌太平山推出了兩款夏酒，分別是純米酒和本釀造。純米酒為「夏純米」，是非常適合炎炎夏日飲用，屬比較清爽爽口的純米酒，特別推薦晚上飲用，更可搭配涼拌豆腐等佳餚，最重要的是性價比很高。若果想消暑的話，不妨試試另一款夏酒，名為「夏濁」的氷点貯蔵，從酒名便能夠肯定這款是濁酒。這款清酒有點特別，小玉釀造把清酒過濾後裝瓶，然後把裝有清酒的酒瓶直接冷凍在攝氏零下22度的冰箱中，本釀造在瓶內發酵的過程中會把二氧化碳保留下來，因此飲用時會感受到微碳酸。雖然這款清酒擁有濃郁甘香的米飯味，但其酒精含量達19度，不太適合新手。話雖如此，如何想嘗試這款清酒，由於是地區限定的關係就必須到秋田縣購買，而且數量有限，賣完即止！

除了夏酒以外，還有兩款我認為比較優秀的季節限定酒值得介紹，第一款是「本醸造生原酒」，同樣也是本釀造，不過這是生原酒，就是把從壓榨機中滴落的原酒直接裝瓶，並沒有加熱消毒，酒精度同樣也是19度，特別清爽濃厚的味道非常有衝擊感，而且鮮味十足令人回味無窮。另一款季節限定酒「生もと純米 白神山水仕込み 無濾過生」則比較特別，採用世界自然遺產「白神山地」的白神山水釀造，除了使用優質的水源，還採用了當地種植的美山錦酒米，釀造過程中沒有經過過濾，再運用家族傳統的生酛釀造法來讓造，美山錦和白神山水的結合更能突顯出優雅香氣和柔順口感。

    點擊圖片放大

小玉釀造推出的每款季節限定酒各有特色，有興趣不妨一試！

 

  • 小玉釀造株式會社
  • 地址：秋田県潟上市飯田川飯塚字飯塚34-1
  • 電話：018-877-2100
  • 官網：https://www.kodamajozo.co.jp

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

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