FDIC擬周五拍賣SVB及Signature Bank 後者買家需放棄銀行加密貨幣業務

據《路透社》引述知情人士表示，聯邦存款保險公司（FDIC）的監管人員已要求有意收購矽谷銀行（SVB）和Signature Bank的金融機構，在3月17日前提交報價，而Signature Bank的買家必須同意完全放棄該銀行的加密貨幣業務。

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最新安排的拍賣表明，繼監管機構上周五接管矽谷銀行，並於周日接手Signature Bank後，FDIC正在通力合作讓兩家銀行回歸民間部門。消息人士稱，FDIC的目標是整體出售矽谷銀行和Signature Bank。即使未能整體出售，也可考慮出售兩家銀行的部分股權。

今次為FDIC繼周日（12日）首次嘗試後，第二次為矽谷銀行尋找買家，FDIC此後聘請了投資銀行 Piper Sandler Companies協助新拍賣。

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消息人士又表示，只允許目前持有銀行牌照的投標方在提交報價前研究該銀行的財務狀況，這是為了讓傳統貸款機構比私募股權公司更具優勢。

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責任編輯：鄭昊彤