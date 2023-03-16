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【孫子市法】銀行爆煲潮未完 金融海嘯殺埋身?

iMTV＋ 19:30 2023/03/16

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孫子市法
【孫子市法】銀行爆煲潮未完 金融海嘯殺埋身?

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00:28 今日市況

17:30 香港金融股會否較難守得住？

22:26 香港市況會否每況愈下

37:00 基建股的走勢

43:23 百度集團

46:00 科技股的走勢

47:30 Q&A


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欄名 : 孫子市法

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