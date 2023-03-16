高盛下調美國今年經濟增長預測至1.2% 憂收緊貸款

一眾企業因應矽谷銀行倒閉，爭相轉移資金至大型銀行。高盛（Goldman Sachs）周三（15日）下調今年美國經濟增長預測至1.2%，下調幅度達0.3個百分點。 高盛預計小型銀行為保持流動性以應付存戶提款需求，或大幅收緊貸款。

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高盛經濟學家David Mericle和Manuel Abecasis發表客戶報告，指更嚴格貸款要求或對整體需求構成壓力，會進一步拖累過去數季已因收縮受影響的GDP（國内生產總值）增長。

兩人指，中小型銀行在美國經濟中發揮重要作用。資產規模不足2,500萬美元（約1.95億港元）的銀行承擔美國一半的商業及工業貸款、6成住宅房地產貸款、8成商業房地產貸款及45%消費貸款。

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雖然Signature Bank和矽谷銀行兩間近日倒閉的銀行，僅佔美國銀行貸款總額1%。但高盛指，貸存比率高的銀行貸款比例達20%，美國聯邦存款保險公司（FDIC）覆蓋存款比例較低的銀行也達7%。

高盛分析師假設，FDIC覆蓋存款比例較低的小型銀行將減少40%新貸款，而其他小型銀行將減少15%新貸款，銀行貸款總額將下降2.5%。

分析師亦指，緊縮政策對需求增長帶來的影響，相等於美聯儲加息0.25厘至0.5厘。

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責任編輯：李俊儀