【劉‧住保鮮期@iM網欄】京都三月賞櫻看椿梅 漫遊嵐山伏見嵯峨野

京都、大阪和神戶一向都是香港人喜愛的旅遊地點。筆者尤其喜歡京都的古樸風雅，加上四季分明，春來賞櫻、夏至鳥嗚 、秋分紅葉與寒冬雪景，令人神往。

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市內交通四通八達，要參觀擁有過千年歷史的世界遺產景點或時代感十足的藝術博物館，輕鬆乘搭鐵路或巴士便可到達。京都有傳統景點如嵐山嵯峨野小火車、竹林小徑、渡月橋、保津川，更不乏最新潮流人氣打卡抹茶店、豬仔寵物Cafe、一人主理的地道串燒居酒屋、日式溫泉旅館、傳統和式料理以及樓高十多層的家電和美容儀的專賣店，食買玩完全冇難度。篇幅有限，今期重點介紹京都人的賞花熱點，嵐電駅的「友禪的光林（Kimono Forrest）」，日本藝能界神壇「車折神社」及其附近的人氣抹茶x嵐電打卡熱點。

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京都自由行最重要先在關西機場JR鐵路服務處買張ICOCA card ，它像八達通咭一樣，可以用來搭巴士、鐵路及其他交通工具，甚至用它於便利店或飲品機購物。你還可下載巴士app，查詢巴士時間、車站位置及路線，一目了然非常方便。

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三月初日本人都熱衷到賞椿梅聖地城南宮打卡，無論你在京都哪個地方出發，均可在竹田或伏見地鐵站下車，然後跟着路上的指示到達。城南宮是京都三大賞椿梅聖地之一，神社內集中種植了超過100棵梅花樹，這些顏色鮮艷粉嫩的「枝垂梅」整齊且並排而立，遠觀像一整幅粉紅色的夢幻瀑布，在人前傾瀉而下畫面震撼，吸睛程度不下於香港人喜愛的櫻花。

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另一朝聖熱點就是京都嵐電嵐山駅的「友禪的光林（Kimono Forrest）」。 如果下榻嵐山溫泉酒店，晚上就必定要去參觀這個被「京友禪」包圍的林間小道。這個由近600根圓柱組成的景點，所用的布料是由日本傳統工藝品老店「龜田富染工廠」提供，並由國際設計師及藝術家森田恭通以古典和現代各式各樣的花紋，包飾這些點上溫和LED燈光的圓柱，令京友禪紋飾透過燈光清晰地呈現在圓柱上，彩色夢幻花紋光柱在晚上漆黑夜空中發亮，讓這林間小道呈現出如夢似幻的美景。

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嵐山還有一個深受年青人歡迎的IG熱點，就是在嵐電車折神社站路軌旁拿着人氣抹茶打卡，捕捉繁忙嵐山電車襯托出來的那份休閒自在感覺。有很多日本少女更穿起漂亮和服，打完卡後立即前往比鄰有日本藝能界神壇之稱的「車折神社」參拜，祈求戀愛、才能和容貌過人。據說車折神社對保佑信眾於演藝事業和藝術領域發展的祈願非常靈驗，一直都深受日本藝能界歡迎。而神社到處都被寫滿字的橙色木牌「玉垣（TAMAGAKI／たまがき）」所包圍着，玉垣是必須由到訪的善信，在參拜後奉納在此的許願木牌。因為木牌數量驚人，尋找「玉垣」上熟悉的日本藝人名字，也許是遊客們的指定動作。

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作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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