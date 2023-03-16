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【搜游食誌@iM網欄】保持穩定品質 呀鴻小館由「小吃」蛻變成「菜館」

名人薈萃 17:23 2023/03/16

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楊紫瓊榮登今屆奧斯卡最佳女主角寶座，算是大熱勝出，而今屆最佳男配角亦是同一部電影「媽的多重宇宙」的美籍越南裔演員關繼威摘下，大部份新聞報導皆以「亞洲人」為榮，「黃皮膚」人種首次揚威此等國際電影盛事，獨有香港某些「官媒」、「高官」卻為今屆奧斯卡影后冠上「香港演員」、「中國香港」揚威美國荷里活影壇，真的看得可憐又可笑，為何不切入另一角度，突顯香港的夢想家樂園、「毅行」者的拓展地，何必強要張冠李戴呢？

楊紫瓊憑著「媽的多重宇宙」演繹多種角色的媽媽，躍登為本屆奧斯卡最佳女主角的寶座,見證她30多年的努力。

楊紫瓊確實是從香港作為她影藝生涯的起步點，挾著馬來西亞選美冠軍銜頭入行，在職途及人生歷程中，她的努力見證了堅毅、永不言棄，她能在萬眾焦點以外，仍默默為自己的夢想、目標，堅持下去，又能有幾人呢？大家都沒有帶上「水晶球」來到這個世界，但上天好公平賦予我們每個人獨立的思想，一切皆由心而行，結果就當然要自己承擔。經歷社運、疫情，有幸見到一些人對自己的事業、工作仍是積極堅持走下去，這份頑強的鬥志，值得嘉許。

堅持做好品質和服務，昔日「呀鴻小吃」升「呢」駐紥官塘帝盛酒店的「呀鴻小館」。

週日為家人補祝生日，官塘老區重新發展，昔日童年時的風貌都了無痕跡。毫無懸念就選定「呀鴻小館」，一來他剛搬往此新址繼續營業，二來是對這小館子的欣賞，看看是否更上一層樓成為食肆。

招牌滷水，三併鵝片、九轉豬大腸、墨魚，以豬大腸叫人食得如「蘯氣廻腸」般回味。

認識「呀鴻」是約14年前，他仍在北角和富道的小店-呀鴻小吃；每次路過都看到小店的滷水企檔都是明亮、非常整齊、清潔；有位皮膚白皙，溫文不燥的師傅互動身旁的幾位副手出餐。初嚐滷水美食，已覺非一般水準，定價合理，及後才知創辦人黎偉鴻師傅，年輕時是在鏞記學藝，認真保持食物優質水準。當時以小食最討人歡心，去骨麻香雞腳筋，招牌撈麵，南乳粗齋，一食就欲罷不能。

滷水鵝肝是粉肝，柔軟香滑，滷水鹹度適中，甘香可口。

今日「呀鴻小館」經歷6、7年時間的拓展和蛻變才成為「菜館」而非昔日的「小吃」。當日餐點幾款港式點心配上必食滷水，再加幾款熱菜，大家都用行動證明食物味道水準，全部光盤，更難得是老父多次主動舉筷，一口又一口鵝片，九轉豬大腸，滷鵝肝。滷水最忌過鹹，蓋過食物原味道，九轉豬大腸及鵝肝做得非常出色，豬大腸軟糯香滑，齒頰留香，醇厚甘香滷味，巧手腸套腸的手工菜。

雙式蟹科食材完備這道菜的味道，乾鍋粉絲，爽口不油膩。

金絲煎蠔餅是火喉掌握的功架，色澤金黃，酥脆「絲絲」俐落，不油膩，蠔仔仍保持鮮甜，未因酥炸而過量失水份，按烹飪技巧的熟練度，應該是熱賣菜式。禮雲子鮮蟹肉乾鍋粉絲，叫人驚喜，兩者都是不同蟹科的食材，以咸鮮的禮雲子突出蟹肉的鮮甜，潤飾了無味的粉絲，炒得乾身，卻又帶柔軟的彈性，每箸粉絲都條條分明且爽口。簡單幾道菜，盡顯廚房團隊，揮灑自如的烹調技巧，保持穩定品質，定可留住消費者的心！

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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