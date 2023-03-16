【業績｜騰訊系】閱文：去年續推降本增效拖累收入下滑12%　下月料開拍《慶餘年2》、原班人馬大部分回歸

▲ 【業績】閱文去年少賺67%、收入跌12% 不派息

閱文 （00772） 去年收入下滑12%至76.3億元；列賬純利亦跌67%至6.1億元（人民幣‧下同）；而經調整純利則按年升9.6%至報13.5億元；經調整利潤率由2021年的14.2%提升至17.7%。

閱文首席執行官程武表示，去年閱文因應宏觀經濟主動縮減免費閱讀業務，故營收呈現下滑，同時維持附本增效措施，減少低效渠道投入，降低營銷支出。

4月開拍《慶餘年2》 有望原班人馬

內地神劇《慶餘年》去年官方宣布開拍第二季，有傳張若昀繼續飾演男主角范閑，但女主角林婉兒（李沁飾演）、超高人氣男配角言冰雲（肖戰演）、慶帝（陳道明演）不會接拍。

程武在業績會大派定心丸，稱下月料正式開拍《慶餘年2》，並透露大部分由原班人馬出演，而具體播放日期有待確實，要視乎各項後製流程。

▲ （左至右）總裁侯曉楠、首席執行官程武、財務副總監孫文戩

整體MAU 下滑 核心起點讀書App 逆增

去年內地獲批《國產電視劇發行許可證》數目，少於全國電視劇拍攝製作備案劇目數，意味產量和發行量仍存落差，程武認為，行業電視劇數量的確下降，但整體正轉為以創作為核心，近年經營層面規範可讓行業更聚焦「好內容」，此外，當局支持中國文化傳承，建立文化自信，近期亦出台鼓勵措施，相信遊戲、動漫、電視劇具良好發展訊號。

閱文用戶多項指標下跌，截至去年底，閱文平均月活躍用戶（MAU）為2.44億戶，按年跌1.9%；平均月付費用戶（MPU）790萬戶，按年跌9.2%；每用戶平均每月收入（ARPU）約37.8元，按年跌4.8%。閱文總裁侯曉楠解釋，集團關停低效或負利潤的分派渠道，實際上，核心閱讀產品起點讀書App用戶升3成，其MAU增8成、ARPU亦見成長。

閱文去年在線業務收入跌17.8%

期內，在線業務方面，閱文去年收入按年減少17.8%至43.6億元，佔總收入57.2%，當中自有平台產品在線業務收入減少9.5%至34.8億元。

版權運營及其他收入按年減少2.9%至32.6億元，當中，版權運營收入按年減少2.2%至31.6億元，主要由於2022年集團自營網絡遊戲收入減少所致。但另一方面，電視劇及網絡劇、電影、動畫片及版權授權的收入則錄增長。

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編輯：姚卓然、李哲毅