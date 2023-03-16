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【業績｜騰訊系】閱文去年少賺67%、收入跌12%　不派息

股市 16:51 2023/03/16

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【業績】閱文去年少賺67%、收入跌12%　不派息

閱文 （00772） 去年少賺67%，至6.1億元（人民幣‧下同）。按非國際財務報告準則，公司權益持有人應佔盈利按年升9.6%，報13.5億元，其利潤率由2021年的14.2%提升至17.7%，而收入跌12%，至76.3億元，

期內，在線業務方面，其收入按年減少17.8%至43.6億元，佔總收入57.2%。自有平台產品在線業務收入減少9.5%至34.8億元，而核心產品「起點讀書」收入超過30%的增長，騰訊產品渠道在線業務收入減少26.9%至5.9億元。第三方平台在線業務收入減少55.4%至2.9億元。平均月活躍用戶按年減少1.9%至2.4億人；平均月付費用戶按年減少9.2%至790萬人。付費閱讀內容的每名付費用戶平均每月收入按年減少4.8%至37.8元。

至於版權運營及其他收入按年減少2.9%至32.6億元。當中，版權運營收入按年減少2.2%至31.6億元，主要由於2022年集團自營網絡遊戲收入減少所致。但另一方面，電視劇及網絡劇、電影、動畫片及版權授權的收入於年內實現穩健增長。


【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略 

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編輯：姚卓然

 

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