【小老闆生意經@iM網欄】藉會員優惠吸客 製造商機

雖說解除防疫限制措施及全面通關，本地消費市場會復常。不過復常是否一定可以恢復疫情前水平，甚至乎是超越，市場人士則有不同的見解。不管如何，怎麼吸引更多顧客前來消費仍是商家最關注的議題。筆者發現，不少具品牌地位的商店均會設立會員制。究竟經營會員對一家商店有多重要？而一家商店建立會員制是否真的可以帶旺銷情？

首先，先定義一下什麼為之會員？由於成為會員多數屬自願性質，而非在強迫下進行，因此他們大部分是認同店內的商品吸引，及其品牌價值才會成為其會員。而一家商店成立會員制的原因，主要都是想跟顧客維持長遠良好的關係，彼此之間有更多的互動，從而增加顧客的回購率，以及提高及凸顯品牌在市場的地位及價值。

商店經營會員的好處

而站在商家的角度，設立會員制可謂對商店百利而無一害。透過會員制度，商家可獲取最受歡迎的產品、會員的消費習慣、對商店或產品使用評分等各種資訊。這些資訊可助商家研究營銷策略、品牌未來發展去向。設有會員制，商店可透過予會員的好處及優惠，吸引更多新會員登記入會。商店可配合一些會員專享的優惠券、贈品等營銷策略，刺激顧客的消費意欲，帶旺商店銷情。而一年內有多個假期及節日，如雙十一、情人節、聖誕節、新年等，商家可把握時機去規劃予會員折扣，吸引顧客定期到店消費。而顧客在節日期間的消費意欲，往往比平日更大，再配合商店推出的限時優惠，相信定必增加到其回購率。

至於會員是否真的有利商店銷情？主要是看會員制回饋消費者的力度有多少。例如會員可儲積分，而積分累積到某一個額度又可當錢用，驅使會員希望回贈更多的心態，但實際上同時亦是消費更多；又如消費較多的會員，可劃分不同的會員等級，如有金、銀、銅等會員級別，不同等級又有不同的專屬優惠，以致他們願意回購更多、消費更多。

而在如今智能手機普及的時代，可透過手機儲會員積分、手機訊息通知，來跟會員增加互動。商店可利用手機通訊群組，定期發放新品上架的資訊予會員。這樣商家跟顧客之間的良好關係管理，會令顧客覺得到被重視，而令他們較容易或更頻繁去光顧。事實上，商店透過會員經營，可留住忠誠度較高的消費者，他們願意持續花錢在店上，只要商家妥善管理商店跟會員之間的關係。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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