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【就業情況】本港失業率連續10個月下跌 最新失業率僅為3.3% 勞福局：勞工市場短期內會進一步改善

理財智慧 19:57 2023/03/16

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根據政府統計處今日（三月十六日）發表的最新勞動人口統計數字（即2022年12月至2023年2月的臨時數字），經季節性調整的失業率由2022年11月至2023年1月的3.4%下跌至2022年12月至2023年2月的3.3%。就業不足率亦由2023年11月至2023年1月的1.4%下跌至2022年12月至2023年2月的1.3%。

【打工仔增值】2023年度資歷架構學習體驗獎勵計劃 接受申請【下一頁

【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

與2022年11月至2023年1月比較，在2022年12月至2023年2月期間，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中零售業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業和保險業。總就業人數由2022年11月至2023年1月的3,662,200人，下跌至2022年12月至2023年2月的3,650,200人，減少約12,000人。同期的總勞動人口亦由3,780,600人下跌至3,766,000人，減少約14,600人。
 
而失業人數（不經季節性調整）由2022年11月至2023年1月的118,400人下跌至2022年12月至2023年2月的115,700人，減少約2,700人。同期的就業不足人數亦由52,100人下跌至47,900人，減少約4,200人。

【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
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按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在二零二二年十二月至二零二三年二月較上一個三個月期間下跌0.2個百分點至4.3%。其中，零售業的失業率下跌0.3個百分點至3.9%，餐飲服務活動業的失業率微跌0.1個百分點至4.8%。多個其他行業的失業率也下跌，特別是運輸業和藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「失業及就業不足情況繼續改善。2022年12月至2023年2月經季節性調整的失業率較2022年11月至2023年1月下跌0.1個百分點至3.3%，就業不足率亦下跌0.1個百分點至1.3%。失業人數減少2,700人至115,700人，就業不足人數減少4,200人至47,900人。」展望未來，孫玉菡認為隨着經濟活動繼續復常及訪港旅遊業反彈，勞工市場情況在短期內應會進一步改善。

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撰文：鄭日棱

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勞工及福利局 就業人數 失業 政府統計處 香港 行業 失業率

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