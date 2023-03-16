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【最佳機場】新加坡樟宜機場再奪全球最佳機場　香港機場跌13位僅排第33名

環球政經 20:23 2023/03/16

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航空評級公司Skytrax日前公布2023年全球最佳機場排名，新加坡樟宜機場再次成為榜首，第2及第3登則分別為卡塔爾的哈馬德國際機場，以及東京的羽田機場。至於香港則由去年的第20名，大跌13位，今年僅得第33名。

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樟宜機場已是第13次排名榜首，不過2021年和2022年受到疫情影響，乘客人數下降，令到排名亦相應下跌，去年為第3名，今年則再次成為榜首。

第4至第10位依次是南韓首爾仁川機場、巴黎戴高樂機場、土耳其伊斯坦布爾機場、德國慕尼黑機場、瑞士蘇黎世機場、東京成田機場及馬德里巴拉哈斯機場。

滙豐指中資股估值低於5年平均水平  另推薦其中7股【見下頁

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曾是全球最佳的香港國際機場今年排第33名，比起同為大灣區內深圳及廣州排名更低，廣州白雲機場排第24名；深圳寶安國際機場則獲31名。

Skytrax是根據客戶滿意程度進行調查，在全球550個機場中評選出全球最佳機場排名。評分準則包括機場設計、舒適度、座位、WiFi功能、餐廳選擇、零售商戶及員工服務質素等。

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撰文 : 陳楚琨

香港國際機場 Wi－Fi 機場 航空 設計 香港

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