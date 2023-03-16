【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】TNF 50公里山賽飲食補給豐富 大熱天近170人未能完成另70人DQ

闊別數年的The North Face 100 香港越野跑挑戰賽，在上週末（3月11日）舉行，賽事起點及終點均設於大美督，先要上八仙嶺自然教育徑及馬頭峰，接著是較平坦道路，穿過香港最東北的寧靜古村，包括烏蛟騰、荔枝窩、鎖羅盤和鹿頸等。再上山經過南涌郊遊徑及龜頭嶺後，進入鶴藪郊遊徑及鶴藪水塘附近一帶，最後「打大佬」挑戰連綿山嶺，屏風山、黃嶺和八仙嶺，然後直衝到海邊終點，全長近51公里，累積攀升約2500米。

▲ 賽事路線圖（圖片來源：跑手賽前資訊）

根據大會紀錄，參賽人數多達近1100人，參考大會最後成績，有近170參賽者未能完成賽事，相信與當日氣溫較熱有關，中午近廿六七度的天氣，南涌郊遊徑及八仙嶺上山路段烈日當空，很易令人吃不消，若欠缺水份補充及體力，實在未必能撐到下去。另外亦有70名選手被取消資格，基本上所有被取消資格的原因都是 “Failed Equipment Check”（沒有帶齊必備工具），可想而知今次賽事有一定難度，亦對強制裝備的要求十分嚴謹。

▲ 在大會成績可看到一眾跑手被DQ。（圖片來源：大會成績網站）

大會在賽前已在跑手賽前資訊列明跑手全程需要帶備的必備工具，包括有帽的防水外套、手提電話、兩個照明裝備、哨子、號碼布、私人杯及水樽，缺一不可，並在跑手衝線後即時檢查。

今次賽事有讚有彈，最大批評之處在於起步點後頭一公里路段改路，過千名選手不到數分鐘就到達極窄的下山路，由於該路段頗斜及多碎石，不少跑手都步步為營，很快大堆人就迫滿山頭等待下山，遲起步的參賽者需要半小時甚至更長時間才能通過，引致不少怨言。事實上大會賽前已溫馨提示參賽者，指出「汀角路路段封路申請不獲政府批准，比賽路線因而作出相應修改…..預期在新路段安排下，比賽初期無可避免在一些較狹小山徑會出現瓶頸的可能性。」若果政府能為山賽路賽放寬一點，相信定有一定幫助。參加比賽前亦有朋友提醒要一早上線，若下次比賽在同一路線進行，大家也記緊要早上線了。因應「堵塞」情況，大會臨時決定調整所有檢查站的截止時間各45分鐘，並容許參賽者在16小時內完成，最終共有855參賽者完成賽事。

▲ 千多人在起點等待出發。（圖片來源：The North Face Hong Kong facebook專頁）

另外，今次拿取號碼布的地點位於大會品牌在尖沙咀商場的一商舖，小弟在可拿取的第一天就前往，由於正值下班的黃金時間，現場大排長龍，但店內只有一位負責同事分發，極度緩慢，最後需要等候個多小時才能取得，商場更一度截人龍，令趕來的選手不滿，最終重新開放才能平息。

▲ 長長人龍等待拿取號碼布。

▲ 現場一度豎起截龍指示。

賽事也有令人讚賞的地方，小弟對大會在每一個站所提供的飲食感到滿意，特別是第二至第四個補給站，補給一個比一個豐富，先有提供水、能量飲品、可樂、橙、花生醬麵包及果占麵包，接著有飯團（還細心地灑上鹽給跑手補充）、即食米粉，去到終點更有無限量蕃茄意粉、咖喱飯及啤酒供應，實在吃喝得十分滿足。

▲ 豐富的美食補給站（圖片來源：RUN PIC Albert.running.photo）

另外大會現場路牌指示十分清晰，大大塊牌連字樣非常顯眼，臨近終點轉彎位更加上醒神的紅燈，整個比賽完全不用打開手機地圖，就可以放心地由起點走至終點。

▲ 黃浩聰以5小時41分32秒時間得到季軍。（圖片來源：The North Face Hong Kong facebook專頁）

成績方面，內地申加升以 5 小時 12 分 49 秒衝線，先拔頭籌成為男子組冠軍，亞軍及季軍分別為內地鄧國敏及香港黃浩聰。女子組方面，尼泊爾女跑手Sunmaya Budha 以 6 小時 12 分 25秒封后兼刷新賽事紀錄，內地徐美玲及香港黃琪珍分別奪得亞軍及季軍。

▲ 多位知名跑手參與今次比賽。（圖片來源：The North Face Hong Kong facebook專頁）

今屆賽事亦有多名知名跑手參與，曾小強、曾進傑（鷹鷹）、澳門張盈 (Vivi) 亦是本次比賽焦點之一，更有跑手扮成近月大熱動漫《男兒當入樽》的櫻木花道，吸引不少跑手一起打卡。另外，組合C AllStar成員梁釗峰亦有參加，未跑過半馬以上比賽的釗峰表示見到比賽有山路，「見啲人跑得好輕鬆好吸引... 冇睇清楚資料嘅情況下就...」，最終以14小時22分完成其人生第一個50公里山賽。

▲ 櫻木也參加今次比賽。

▲ 梁釗峰順利完走TNF 50公里山賽。（圖片來源：Chiu Fung梁釗峰facebook專頁）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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