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【香港經濟】香港失業率跌至3.3%　連跌10個月　餐飲服務活動業微跌至4.8%

股市 16:37 2023/03/16

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香港失業率跌至3.3%　連跌10個月

政府統計處公布，去年12月至今年2月經季節性調整的失業率為3.3%，較去年11月至今年1月的3.4%下跌0.1個百分點。就業不足率也下跌0.1個百分點至1.3%。

期間，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中零售業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業和保險業。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率較上一個三個月期間下跌0.2個百分點至4.3%。其中，零售業的失業率下跌0.3個百分點至3.9%，餐飲服務活動業的失業率微跌0.1個百分點至4.8%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是運輸業和藝術、娛樂及康樂活動業。

去年12月至今年2月總就業人數減少1.2萬人至約365萬人，同期的總勞動人口亦減少1.46人至376.6萬人。期內，失業人數（不經季節性調整）減少約2700人至11.57萬人，就業不足人數減少約4 200人至4.79萬人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨着經濟活動繼續復常及訪港旅遊業反彈，勞工市場情況在短期內應會進一步改善。

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編輯：袁諾曦

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