【恒地系業績】港華智慧能源去年少賺23%末期息15仙　退出上海燃氣股權投資

▲ 【業績】港華智慧能源去年少賺23%末期息15仙 退出上海燃氣股權投資

港華智慧能源 （01083） 去年純利下跌23%至9.65億元，派末期息15仙。集團的整體燃氣銷售量（不含上海燃氣）增長5%至152.46億立方米，營業額升 17%至200.73億元。

港華指，與申能集團及上海燃氣訂立具法律約束力的諒解備忘錄，港華智慧能源透過削減其於上海燃氣所持有數額的資本退出其於上海燃氣持有的全部25%股本權益投資。

港華年內取得111個可再生能源新項目

主席李家傑指，港華階段性目標之一是爭取到2025年為200個高排放的工業園區打造｢零碳智慧園區｣，並提供綜合能源解決方案。

截至去年底，集團於內地24個省、自治區、直轄市累計擁有363個項目，包括城市燃氣和再生能源項目等，年內新增84萬戶客戶，而年底總客戶數目達 1,593萬戶。可再生能源板塊發展迅速，於年內取得111個新項目。

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編輯：陳韻妍