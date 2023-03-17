【長和系業績】長和高開4%　全年多賺9.5% 　末期股息增至2.086元、料3英國與Vodafone合併快有公布

▲ 【長和系業績】長和全年多賺9.5% 末期股息增派12%至2.086元、李澤鉅料今年併購收益難及去年

長和 （00001） 公布，以IFRS 16基準，2022年全年盈利按年增9.5%至366.8億元，每股盈利增10%至9.57元。去年收益總額4572.3億元，按年增3%；EBITDA總額1421.3億元，按年增5%。

長和周五（17日）高開4.2%，報49.9元。

長和建議每股末期股息按年增12%至2.086元，全年每股派息增10%至2.926元。以長和昨（16日）收市價47.9元計，周息率6.1厘。

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和記電訊亞洲、能源業務盈利大增

以業務劃分，長和從港口、和記電訊亞洲和能源股Cenovus Energy持股的息稅前溢利（EBIT）錄得增長，在零售、基建和電訊資產CK Hutchison Group Telecom息稅前盈利下跌。

依貢獻金額大小排序，長和基建業務去年息稅前盈利貢獻跌1%至189億元，CK Hutchison Group Telecom息稅前盈利貢獻跌42%至142億元，港口及相關服務息稅前盈利貢獻增9%至130億元，零售業務息稅前盈利貢獻跌12%至118億元，和記電訊亞洲息稅前盈利貢獻增7.8倍至86億元。主要由Cenovus Energy持股貢獻的財務及投資業務息稅前盈利貢獻由虧轉盈，大賺117億元。

長和主席李澤鉅稱，自Cenovus與赫斯基能源（Husky Energy）合併後，Cenovus股價累升4倍，長和持有16.6%股權獲穩固貢獻，料今年現金流會再多些。

霍建寧：期望短期內向外公布3英國合併方案

長和旗下3英國和Vodafone或短期公布合併，長和聯席董事總經理霍建寧稱，正與Vodafone 管理層有很好的討論，雙方正最後修訂內容，預計「很快（quite soon）」可以向外公布。

合併預計涉及反壟斷審批，霍建寧稱，3英國和Vodafone 是當地第三、四大電訊商，去年12月英國通訊管理局（Ofcom）表明，不是必須有4個參與者競爭才是有競爭，更重視合併結果是否能令競爭情況更好。

除了英國外，霍建寧表示，長和正考慮在瑞典、丹麥尋求與其他電訊商合併，未來繼續走輕資產策略。李澤鉅補充，早年出售電訊鐵塔資產令集團在高息周期有更多選擇。

長和去年從併購活動錄近100億元特殊收益 李澤鉅：今年收益難比

長和去年業績同時反映多項併購活動收益，包括出售英國發射塔資產錄得收益158億元、合併印尼電訊業務收益61億元，但長和同時為意大利和斯里蘭卡電訊業務作商譽減值120億元，合計全年因一次性項目的收益淨額為97億元，較2021年的49億元增近一倍。

李澤鉅表示，今年業務繼續受到潛在通脹、經濟衰退，以至長期較高利率環境影響，但通關帶動復甦很可能對集團香港及內地業務帶來支持，而多項併購活動帶來多項。他預計，2023年將缺乏去年的相若程度的收購帶來單次收益。

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編輯：麥德銘