【長和系業績】長和全年多賺9.5% 　末期股息增至2.086元、李澤鉅料今年併購收益難及去年

▲ 【長和系業績】長和全年多賺9.5% 末期股息增派12%至2.086元、李澤鉅料今年併購收益難及去年

長和 （00001） 公布，以IFRS 16基準，2022年全年盈利按年增9.5%至366.8億元，每股盈利增10%至9.57元。長和建議每股末期股息按年增12%至2.086元，全年每股派息增10%至2.926元。以長和今日收市價47.9元計，周息率6.1厘。

長和去年收益總額4572.3億元，按年增3%；EBITDA總額1421.3億元，按年增5%。

長和主席李澤鉅展望，今年表現仍受到潛在通脹、經濟衰退，以至長期較高利率環境的影響，在今年年內仍可能縈繞，但通關帶動復甦很可能對集團香港及內地業務帶來支持，而多項併購活動帶來多項。他預計，2023年將缺乏去年的相若程度的收購帶來單次收益。

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（更新中）

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編輯：麥德銘